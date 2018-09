OTAC JE ŽELEO DA POSTANE UČITELJ, MISLIO JE DA JE FUDBAL GUBLJENJE VREMENA! On je verovao u svoj san! Sve je uložio u to i sada je jedan od najboljih napadača sveta!

Sjajni senegalski golgeter ispričao je kako nije u startu imao podršku roditelja. Oni su smatrali da je fudbal obično gubljenje vremena i da treba da se fokusira na druge stvari kako bi uspeo u životu. Međutim, Mane je verovao da će biti uspešan fudbaler i nije želeo da odustane od svog sna.

"Rođen sam u selu u kome nikada nije živeo niko ko je napravio neku značajnu fudbalsku karijeru. Sećam se kako su moji roditelji, kada sam bio mali, verovali da treba da ostanem u selu i postanem učitelj. Mislili su da je fudbal samo gubljenje vremena i da nemam šansu da uspem", rekao je Mane u intervjuu za "Bličer riport".

Napadač Liverpula je bio ubeđen da će zahvaljujući fudbalu obezbediti porodici bezbrižniji život.

"Uvek sam im govorio - 'ovo je jedini posao koji će mi omogućiti da vam pomognem, mislim da imam šansu da postanem fudbaler'. Oni nisu bili baš tako sigurni u to. Živeli smo daleko od glavnog grada i praktično niko iz našeg mesta nikada nije uspeo. Bili su protiv moje ideje i nikada nisu verovali u nju. Sve dok nisam potpisao prvi profesionalni ugovor", ispričao je Mane.

2011. Mane je potpisao prvi profesionalni ugovor za Mec.

"Za njih ostvarenje mog sna nije bilo moguće. Priznajem da možda nije išlo brzo i lako, ali ja sam verovao. Ja sam sve uložio u to. Na kraju smo došli do tačke gde više nisu imali izbora nego da me podrže. I uspelo je. Danas su ponosni na mene", dodao je Mane.

Mane je trenutno jedan od najboljih igrača Liverpula. Ove sezone blista u dresu kluba sa Enfilda. Na četiri meča postigao je isto toliko golova. Sa Salahom i Firminom čini ubitačan napadački trio.

