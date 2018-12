NIJE USPEO DA JE SAKRIJE! LUKA MODRIĆ IMA LJUBAVNICU!? Ovo je prelepa Hrvatica, koju povezuju sa najboljim fudbalerom sveta! (VIDEO)

We are what we do that we do not tell anyone about. And what we think about in night when we turn off the light. In the silence. 🌙 Somos eso que hacemos que no le contamos a nadie. Y lo que pensamos el domingo por la noche al apagar la luz. En el silencio. 🌙 by @defreds 💙 . . . . _____________________________________________________________ #fanitv #photoshoot #interview #portrait #photosession #blackandwhite #tv #journalist #producer #sport #lifestyle #fit #fitness #fitnessmotivation #inspiration #poetry #madrid #spain #croatia

A post shared by Fani Stipkovic (@fanistipkovic) on Nov 19, 2018 at 1:26pm PST