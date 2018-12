VELIKI PROBLEM ZA VEST HEM: Arnautović povređen! Evo koliko će Čekićari biti bez reprezentativca Austrije

Arnautović se povredio u utorak tokom utakmice sa Kardifom (3:1). On je ove sezone bio jedan od najboljih igrača Vest Hema, postigao je pet golova u 13 utakmica u Premijer ligi, a Pelegrini je rekao da će ostali napadači morati da poprave igru i nadoknade odsustvo austrijskog strelca.

"Odsustvovaće mesec dana. Svi znamo koliko je važan našem timu. Odigraćemo sedam utakmica u decembru i još šest u januaru", naveo je Pelegrini, preneli su britanski mediji.

Inače, za Arnautovića su zainteresovani Mančester junajted, Čelsi, Everton, Roma...

Utakmicu sa Kristal Palasom u subotu će propustiti i Džek Vilšir, zbog problema sa skočnim zglobom.

"Vilšir se ne oseća 100 odsto spremno i neće biti na raspolaganju, ali to će biti samo za predstojeću utakmicu. Imamo ekipu, a sada je vreme da drugi igrači iskoriste svoje šanse", dodao je trener Vest Hema.

Lukas Peres, koji je zamenio Arnautovića protiv Kardifa, postigao je prva dva gola za klub, a Pelegrini veruje da bi Španac mogao da predvodi napadače.

"Drago mi je, pošto je on igrač kojeg sam doveo ove sezone. Znamo da je dobar napadač, a najvažnija stvar je to da, kada udje u šansu, on je i iskoristi. Takođe, imamo i Endija Kerola. Nadamo se da će igrati redovno u narednim utakmicama", rekao je Pelegrini.

Vest Hem, koji će protiv Kristal Palasa pokušati da ostvari treću uzastopnu pobedu, zauzima 13. mesto na tabeli sa 18 bodova. Kristal Palas je na 15. mestu sa šest bodova manje.

(Beta, Foto: Reuters)

