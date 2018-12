HUMANITARNA UTAKMICA U LAGATORU: Žozi i Partizan igrali za Lozničanku Jasnu (FOTO)

Ona je teško bolesna, a za njeno lečenje potrebno je 50 hiljada evra, kaže Zoran Milivojević, predstavnik i kapiten ekipe Žozi junajteda koja je organizovala ovaj fudbalski susret.

On se zahvalio veteranima Partizana koji su došli da pomognu kao i svima koji su podržali ovu humanitarnu akciju.

- Do sada smo imali pet ovakvih akcija, ove godine tri, i ukupno smo za one kojima je potrebna pomoć sakupili blizu 1,4 miliona dinara. Voleli bismo da više nema potrebe za ovakvim susretima nego da igramo utakmice da bismo se samo družili – kazao je on.

Prema rečima veterana Partizana Gorana Kadenića oni godišnje odigraju između 50 do 70 utakmica koje su uglavnom revijalnog i humanitarnog karaktera.

- Zahvalni smo na pozivu i prilici da pomognemo, inače, veterani Partizana će se odazivati uvek kada bude potrebno. Loznica je izuzetan kraj po fudbalskim talentima, a drago što smo danas ovde jer smo u lozničkom kraju imali niz izuzetno značajnih susreta sa veteranima Loznice, Lešnice, Gučeva i drugih ovdašnjih klubova. Smatramo da je red da u našim poznim godinama dolazimo tamo gde je potrebno nekome pomoći i gde možemo tome da doprinesemo – rekao je Kadenić.

Utakmica je završena nerešenim rezultatom (3:3), a predstavnici Žozi junajteda će narednih dana saopštiti rezultate akcije. Iako je igrano u ponedeljak hala je bila solidno popunjena, a Loznica je ponovo pokazala humanost na delu.

