HVALA KOKEZI, HVALA TERZIĆU Simo Krunić emotivan posle pobede nad Zvezdom: Ne dam nikada na svoje drugove!

Trener Čukaričkog imao je zanimljv nastup pred novinarima nakon utakmice sa Zvezdom, a u prvom planu nije bio meč, već njegova nedavna izjava data u studiju RTS-a tokom praćenja Lige šampiona, kada je ishvalio predsednika FSS-a Slavišu Kokezu i direktora Zvezde Zvezdana Terzića.

"Bio sam na RTS-u i rekao sam šta sam imao. Ja sam čovek koji je uvek uz svoje drugove. Nisam ja nikakav poltron ili vanzemaljac kako su me nazivali pojedini novinari. Za mene lično Slaviša Kokeza je uradio veliku stvar. Vratio me je fudbalu kada nisam radio dve godine. I zato hvala njemu, hvala Zvezdanu Terziću, hvala Galetu (Obradoviću, vlasniku Čukaričkog, prim.aut). Svi su me oni prihvatili i vratili me fudbalu kada me nigde nije bilo", rekao je Simo Krunić i nastavio:

"Ne dam nikada na svoje drugove. A i zašto da ne kažem ono što je istina? Na Mundijalu smo ispali zbog sudijske odluke, potom smo bili prvi u Ligi Nacija, igrali kasnije nerešeno protiv Nemačke i Portugala. A znate svi kakve igrači oni imaju. To je veliki uspeh i o tome treba da pričamo", dodao je trener Čukaričkog.

"Zna se da je Vladan Milojević prvi trener u Srbiji, Lalatović je drugi. A, evo ja sam sada treći. Znate svi vi ovde da mi je Zvezdan Terzić kao brat rođeni. To je moj drug. Znam je da je sada njemu teško, ali ja vodim računa o mom klubu", zaključio je Krunić.

