ZORAN TOŠIĆ PRED VEČITI DERBI: Budni smo! Bolje je što smo u ovoj situaciji, više ćemo da se borimo!

"Derbi je poseban, bez obzira na stanje u ekipi i situaciju na tabeli. Pošto smo izgubili šansu za titulu ostaje nam da u našoj najvećoj utakmici pokažemo da imamo kvalitet i da dobrim rezutatom ostanemo u trci za poziciju koja vodi u Evropu", rekao je Tošiž novinarima u SC Teleoptik.

"Kad malo bolje razmislim, drago mi je što smo, na neki način, ugroženi po pitanju plasmana na medjunarodnu scenu. To znači da moramo da budemo oprezni i koncentrisani. Ništa nismo osigurali. To nas gura napred, da pobedimo svaku utakmicu. Ako smo izgubili šansu za titulu, nismo za Evropu. Moramo da potrudimo da bismo završili tamo gde hoćemo. Budni smo", dodao je on.

Partizan će u četvrtak od 19.00 gostovati Crvenoj zvezdi na stadionu "Rajko Mitić" u 33. kolu Super lige Srbije, a Tošić je izrazio nadu da će dobiti priliku u startnoj postavi.

"Nadam se da ću ovog puta biti u sastavu. Jedva čekam da utakmica počne i radujem joj se. Žao mi je što i svojim, kao i greškama nekih drugih ljudi nisam imao priliku da igram u prethodnim derbijima. Nadam se da to sad neće biti slučaj", rekao je Tošić i dodao da je prethodni meč protiv Radničkog propustio kako bi " 100 odsto spreman dočekao 'večiti' derbi".

Na konstataciju novinara da je Partizan u oba ovosezonska derbija bio bolji rival, Tošić je rekao da ekipa u "mečevima kada je napotrebnije daje sve od sebe".

"Na 'manjim' mečevima, gde smo apostrofirani kao favoriti, imamo problem, fali nam glad za pobedom, bodovima... Na tome moramo da radimo. A ove ‚velike' utakmice kao da izvlače najbolje iz nas. Kad izgubiš šanse za titulu onda ekipa pada, sa te strane nemamo motiv kao ranije, ali bez obzira na to ko istrči na teren, derbi je utakmica koja se igra posebnim žarom, te ne mislim da će nas nas uticati pozicija na tabeli ili bodovna razlika", rekao je Tošić.

Tošić je rekao da Zvezda zaslužuje maksimalno poštovanje.

"Imaju dobru ekipu, takmičili su se na tri fronta, dugačka im je klupa, dosta je tu kvalitetnih pojedinaca. Igraju na svom stadionu, na prvom su mestu, očekuje se da u ovom trenutku favoriti. A mi ćemo iz mirnoće, pošto nismo pod moranjem, da tražimo šansu. Jedva čekam da počne utakmica, da se nadmećemo i nadigravamo", kazao je Tošić.

On nije želeo da komentariše sudije, kao i da je pobeda u derbiju bitna ekipi, bez obzira što bi Radnički iz Niša eventualnim trijumfom nad Čukaričkim prišao na samo bod zaostatka.

Tošić se osvrnuo na navijače Partizana i izrazi žaljenje što su podeljeni u tri frakcije.

"Žao nam je što nismo zajedno, što ne podržavamo i bodrimo klub. Igrama i pobedama ćemo pokušati da privučemo što više publike. To nam je obaveza. Nadam se da će se u budućnosti sve rešiti. Pritisak ne osećamo, jer kad izadješ na teren prestaneš da razmišljaš o tome da li su tri grupe navijača i kakvi sve problemi postoje", zaključio je Tošić.

Kurir sport/Beta

Foto: Starsport

Kurir