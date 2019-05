PROTIV ARKANOVOG OBILIĆA JE DOŽIVEO POVREDU KOJA MU JE UNIŠTILA KARIJERU! Jugović posle 20 godina otkriva: Bilo im je NAREĐENO da me povrede! (VIDEO)

Zar je to viteski? U ekskluzivnom intervjuu za 'Stadionsku groznicu', Vladimir Jugovic otkriva da su igraci Obilica imali naredjenje da povrede njega i Zuninja na utakmici Kupa UEFA 1998. godine. Atletiko je tada slavio sa 2:0, golovima Zuninja i Hoze Marija. Radek Bejbl je vec u 36. minutu morao da zameni povredjenog Jugovica, a Hoze Mari je usao upravo umesto onesposobljenog Zuninja na pocetku drugog poluvremena. Madridjani su pobedili i u revansu 1:0 i plasirali se u naredno kolo. @atleticodemadrid #obilic #atleticodemadrid #jugovic #juninhopaulista @juninhoofficial

