OGLASIO SE BIVŠI PREDSEDNIK SLOBODE JOSIP RISTANOVIĆ: Nisam ojadio klub, dug je sam nastao!

'' Predsednik Upravnog Odbora Slobode, bio sam u periodu od 10.02.2015. do 11.08.2017. Nije tačno da sam je ja finansijski uništio jer pri primopredaji od bivše uprave, kada je predsednik bio gospodin Subotić Dragan, FK Sloboda se takmičila u Super ligi, i dug, koji je nadzorni odbor utvrdio, je iznosio 825.000 EUR, a kasnije narastao na 1.125.000 EUR. Ne okrivljujem gospodina Subotića, jer je odlično vodio FK Sloboda i dug je nastao zbog nedostatka sredstava i nerealizovanih transfera. Tekući račun FK Sloboda je u blokadi, od 31.12.2016. i klub je funkcionisao uglavnom od privatnih pozajmica,kako članova UO, predsednika, potpredsednika i drugih ljubitelja Slobode. Nije tačno da nisu postojale priznanice o prijemu pozajmica, o svakom primljenom dinaru i svim troškovima. Sloboda ie uvek radila transparentno,održavala sednice UO sedmično, kako u vreme gospodina Subotića,tako i u moje vreme. Članovi UO su uglavnom bili ugledni privrednici, jedan predstavnik lokalne uprave, a član Skupštine je bio predsednik Skupštine Opštine grada. Bilo je za ponos biti predsednik takvom UO. Što se tiče Vaših navoda da nisu postojale priznanice i da sam ih ja sam potpisivao, napominjem, da ne samo da su postojale priznanice, već je UO ovlastio potpredsednika kluba, gospodina Beševića, predsednika Skupštine, gospodina Strunjaševića, da potpišu ugovor o beskamatnom zajmu i iz tog ugovora se vidi svaki broj priznanice. Na osnovu tog Ugovora, Viši sud u Užicu doneo je odgovarajuću presudu na osnovu koje sam podneo predlog za izvršenje presude. Prilikom odlaska iz kluba 11.08.2017. godine, Nadzorni odbor je utvrdio dug FK Sloboda u iznosu od 643.880 EUR i u prilogu Vam dostavljam zapisnik. Nakon mog odlaska, dospela je presuda preduzeća Amiga iz Kraljeva za naplatu 2 stuba za reflektore u iznosu,od oko 200.000 EUR plus kamate. Napominjem da je FK Sloboda za vreme mog mandata uplatila 17.000.000 dinara preduzeću Amiga iz Kraljeva što je konstatovano u presudi navedenog preduzeća. Zajedno sa potpredsednikom Beševićem i predsednikom Skupštine Strunjaševićem, u više navrata smo odlazili kod sadašnjeg gradonačelnika i tražili da nam se taj iznos refundira, što nije nikad učinjeno. Netačne su informacije da sam ja klub odveo u finansijski kolaps i da sam ja doveo za predsednika kluba Opačića, jer nisam bio u klubu, nisam prisustvovao skupštini, a tadašnjom skupštinom je predsedavao sadašnji predsednik skupštine kluba Zoran Jovičić. Na toj skupštini isti predsednik je izrekao slavopojke o gospodinu Opačiću kao spasitelju jer u datom momentu, zbog ostavke gospodina Beševića, nije imao ko da preuzme klub. Nije tačno da sam pod pritiskom navijača i javnog mnjenja otišao iz Slobode,već sam podneo izveštaj, nadzorni odbor ga pogledao,i podneo sam ostavku na mesto predsednika. Vaš naslov 'Opačić gurao Ristanove sinove' su čista laž. Svi Užičani znaju da je trener posle Predraga Ristanovića bio Đukić a Predrag je već 18 meseci trener FK Zlatibor sa Zlatibora. Takođe, hvala Bogu, i drugi sin, sportista, Marko, je igrač FK Zlatibor. Konstatacija da sam ja sprečio legendi srpskog fudbala Milovanu Đoriću da dodje na čelo kluba je čista laž, jer se skupština nikad nije izjašnjavala o njegovom dolasku već o predlogu gradonačelnika i njegovog zamenika da se klub izgasi. Što se tiče obračuna poreza i doprinosa na isplate za sportske radnike, oni su obračunati sa zakašnjenjem i podnetu su poreske prijave o čemu postoji zapisnik poreske inspekcije, filijala Užice, i u tom zapisniku postoji konstatacija da nismo obačunali i prijavili poreze i doprinose u iznosu od 208.776,78 dinara. Zbog prijave tih doprinosa jedan od razloga je da je blokada računa FK Sloboda na ime poreza 16.683.000,00. Dostaviću Vam pregled prinudne naplate Kragujevac, iz koje se vidi ukupna blokada i koji sam ja u redu u naplati, sa napomenom da se ta blokada 80% odnosi na ranija potraživanja. U prilogu Vam dostavljam, zapisnik nadzornog organa broj 180/17 pri mojoj primopredaji, odluku FK Sloboda, koju ste vi objavili da sam ja potpisao, ne pročitavši da stoji ZA, predsednik Bešević, ugovor o zajmu na zajam od 61.501 EUR koji je beskamatan, gde su u potpisu, predsednik skupštine Dragan Strunjašević, potpredsednik kluba Branko Bešević i predsednik nadzornog odbora. Iz ugovora o zajmu mogu se videti sve priznanice, od 100.000 do 3.000 EUR. Novac je uvek primao generalni sekretar Zlatić Branko i napominjem da je sve bilo u kontroli u privrednom kriminalu. ''