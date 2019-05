KAKO OD FUDBALSKOG GIGANTA NAPRAVITI VIŠEMILIONSKI ZADUŽENOG ZONAŠA: Ovako je JEDAN ČOVEK FK Slobodu iz Užica doveo do ivice ambisa!

Postavlja se pitanje - kako je moguće da za nešto manje od decenije, od jednog prvoligaša postane klub koji grca u milionskim dugovima? Na svima bliskom primeru pokušaćemo to da vam objasnimo.

Pre sam nekoliko dana, anonimni pošiljalac na adresu naše redakcije dostavio je dokumente koje su sve nas ostavili u čudu. Reč je o dokumentima koji dokazuju malverzacije u Fudbalskom klubu Sloboda iz Užica. Upravo te malverzacije i takozvane ‘’mutne radnje’’ ovog velikana I nekada superligaša dovele su skoro do ivice ponora.

Setimo se. Upravo ova Sloboda, koja je ove sezone doživela potpuni fijasako u drugom po kavlitetu takmičenju u Srbiji, je nakon fuzije sa FK Sevojnom, 2011. godine zaigrala u Superligi Srbije. Zbog velikih ambicija I svetle budućnosti koju je ovaj velikan kraj Đetinje tada imao, FSS je odlučio da izađe u susret građanima Užica I renovira gradski stadion koji je zvanično otvoren 21. avgusta te iste godine na utakmici ‘’Slobodša’’ sa ekipom Partizana. Sloboda je taj meč, verovali ili ne, rešila u svoju korist rezulatatom 2:1 i pred 15.000 gledalaca dokazala da čelni ljudi iz FSS nisu pogrešili i da su investicije otišle u prave ruke. Sve je to u tom trenutku izgledalo savršeno, kao iz bajke, međutim…

Kao što u svakom žitu ima kukolja i kao što je samo jedna trula jabuka dovoljna da čitav džak istih za samo nekoliko dana takođe postane truo, tako je bilo i sa velikanom sa zapada Srbije. Jedan čovek je bio dovoljan da se bajka u par godina pretvori u horor priču. Taj ‘’kukolj’’ i ta ‘’trula jabuka’’ u FK Sloboda bio je verovali gospodo ili ne, predsednik tog istog kluba - Josip Ristanović.

Upravo ovaj čovek je uspeo da sruši sve ono što su generacije iza njega gradile i stvarale. Sve je palo kao kula od karata u samo par godina. Da, da ni mi nismo mogli da verujemo dok sami nismo dobili dokumente koji nam sve to dokazuju.

Iz bezbednosnih razloga, odlučili smo da ne obelodanjujemo sve dokumente koje smo dobili na uvid, ali verujemo da će ovaj jedan koji ćemo podeliti sa vama biti dovoljan dokaz za verodostojnost cele priče.

Kao što i sami možete da vidite, tadašnji predsednik FK Sloboda Josip Ristanović je na sednici upravnog odbora ovog kluba 2017. godine sam potpisao priznanicu po kojoj njegov klub, na čijem je čelu, duguje njemu kao fizičkom licu novac u iznosu od 61.501 evra na osnovu nepostojećih pozajmica iz prethodnih godina. U prilog tome trebale su da budu dostavljene priznanice, koje naravno nikada nisu stigle na adresu kluba. Ovo je samo jedan od načina na koji su se pare na ilegalan način iznosile iz kluba. Upravo takav način ‘’poslovanja’’ doveo je ovog giganta do ivice ambisa. Da ovo nije prvi put da se dotični ‘’Ristan’’ igra sa zakonom, dokaz je i krivična prijava iz februara ove godine kada je Ministarstvo unutrašnjih poslova Užica u saradnji sa poreskom policijom, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu podnelo protiv Ristanovića krivičnu prijavu zbog postojanja osnovane summnje da je izvršio delo poreske utaje. Kako se navodi u saopštenju sumnja se da je upravo on, kao zakonski zastupnik FK Sloboda od avgusta 2017. godine , pa do oktobra 2018. godine izbegao obračun i plaćanje poreza i doprinosa na isplaćene zarade igrača i članova stručnog štaba. On je kako se sumnja, na ovaj način oštetio budžet Republike Srbije za iznos od oko 1.510.000 dinara.

Da stvar bude još gora, to nije sve. Mislili ste da ste sve čuli, e pa ne!

Gospodin Ristanović, kada je bio primoran zbog pritiska navijača i pravih ljubitelja Slobode da napusti klub, on je odlučio da svoje korene ostavi u istom i nastavi sa uništavanjem posrnulog giganta. Pre nešto više od godinu dana pojavila se mogućnost da u klub dođe legenda Užica i srpskog fudbala Milovan Đorić koji bi sa sobom doveo par ljudi koji bi tako pokušali da spasu Slobodu od daljeg propadanja. Međutim, gospodin Ristanović je na neki ‘’magičan’’ I javnosti nepoznat način, ponovo uspeo da skupštinu kluba ‘’nagovori’’ da jedno ime kao što je Milovan Đorić nije potreban klubu, I da kormilo kluba ponovo ostane u njegovim rukama, međutim, sada preko posrednika. Na mesto predsednika kluba, a na insistiranje Ristanovića, došao je biznismen Opačić koji je nastavio sa uništavanjem kluba. Talentovana deca iz škole fudbala napuštala su klub zbog ‘’ nedovoljno talenta’’, a njihovo mesto zauzimali su nepoznati fudbaleri čiji su zastupnici upravo bili ova dva gospodina – Opačić I Ristanović. Na primer, golman Slobode postao je sin Josipa Ristanovića – Marko, dok je na klubu kluba seo drugi Ristanovićev sin – Predrag. To je bila kap koja je prepila čašu!

Bivši fudbaleri ovog kluba, poznate ličnosti i legende Užica, odlučili su da zajedničkom akcijom stanu na put ovom javašluku. Putem društvenih mreža oni su slali poruke podrške I na razne druge načine ovom akcijom pod nazivom ‘’ Za spas Slobode,’’ uspeli su da se reše ‘’kukolja’’ i na čelna mesta postave nove ljude.

Predsednik kluba postao je Milovan Đorić, koji je sa sobom doveo grupu ljudi koja je odlučna u ideji da Slobodu vrati na staze stare slave.U samo nekoliko meseci rada, nova uprava preduzela je nekoliko sjajnih poteza. Napravljena je finansijska konstrukcija za narednu sezonu i određen je primarni cilj – hitno vraćanje u viši rang takmičenja. Uspeli su da u saradnji sa FSS dobiju novi semafor, a najvljeno je pravljenje i terena sa veštačkom travom u Krčagovu. Ne treba zaboraviti ni to da je jedna ulica u Užicu u međuvremenu, njihovom zaslugom, dobila mural I ime po legedni ovog kluba Srbu Stamenkoviću. Ovo je samo deo onoga što su oni napravili za ovo kratko vreme, a svakako je mnogo više od onoga što je napravila prošla uprava na čelu sa gospodinom Ristanovićem za skoro deceniju ‘’rukovođenja.’’

Ovako se, draga gospodo, od fudbalskog giganta pravi posrnuli klub u zonskoj ligi sa višemilionskim dugovima.

Iskreno se nadamo da je gospodin Josip Ristanović samo presedan u srpskom fudbalu i da ovavkog ‘’kukolja’’ u klubovima više neće biti. A, ovom prikom apelujemo na dotičnog da više ne ‘’pomaže’’ klubu sa Đetinje, a Slobodi želimo puno sreće u borbi i povratku na staze stare slave.

