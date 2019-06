SLOBODAN TEDIĆ: Iako smo podmladili ekipu, možemo opet daleko da doguramo!

"Dosta nam je podmladjen sastav, ali smatram da možemo opet daleko da doguramo. Potrebna nam je pre svega pomoć iskusnih igrača, kao što su (Darko) Puškarić, (Marko) Docić i još neki drugi, da nas poguraju. Šef nam je probudio taj 'bezobrazluk', želja je da budemo agresivniji na terenu, a kao ekipa smo evidentno veoma talentovani. Ako se budemo borili i dobro radili, biće sve kako treba", rekao je Tedić za klupski sajt.

Pre početka sezone na domaćoj sceni, Čukarički će već igrati oba susreta prvog kola kvalifikacija za plasman u Ligu Evrope, protiv jermenskog Banantsa, 11. i 16. jula.

"Prva utakmica nam je od ogromnog značaja, najbitnije je da ne primimo gol, u tom slučaju bili bismo daleko rasterećeniji u Jermeniji. Što se mene tiče, neka na Banovom brdu bude i 1:0 za nas, biću zadovoljan", rekao je Tedić.

"Igrao sam evropske utakmice sa reprezentacijom, mislim da je to drugi nivo fudbala. Tako će biti i u kvalifikacijama za Ligu Evrope, gde nam je želja da što dalje doguramo. Za nas je veoma dobro što ne menjamo mnogo ekipu, svako svakoga poznaje u dušu", dodao je on.

Na početku prošle sezone, bio je jedan od najzapaženijih igrača Čukaričkog. Ostavio je mladi Novosadjanin snažan utisak u belo-crnom dresu, a čak je i dobio nagradu za najbolje mladog igrača srpskog šampionata, u izboru Zajednice Super lige. On je jedan od igrača "brdjana" koji je već saradjivao sa novim trenerom Čukaričkog Aleksandrom Veselinovićem.

"Bila mi je želja da ponovo negde saradjujemo, s obzirom da smo imali zaista dobar odnos u Vojvodini. Ispunila mi se želja u Čukaričkom, pokušaću to zalaganjem na treninzima i na terenu da iskoristim na najbolji mogući način. Veselinovićeve metode rada su mi izuzetno zanimljive, stalno ima nekih igrica, uglavnom sa loptom, nema 'suvog' trčanja, a mislim da je to neophodno da bismo napredovali. Početak priprema u Sloveniji mi je iskreno bio težak, ali smo upravo zbog tih metoda koje sam pomenuo sve lakše podneli", rekao je on.

Kurir sport / Beta

Kurir