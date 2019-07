MIHAJLOVIĆA JE IZDAO PRIJATELJ U NAJTEŽEM TRENUTKU U ŽIVOTU! Uništio je 20 godina prijateljstva i sada se GORKO KAJE!

Tim povodom oglasio se i novinar Ivan Zazaroni, glavni urednik Korijere i čovek koji je izneverio prijateljstvo sa srpskim trenerom.

foto: Profimedia

- Objavio sam to kao novinar, a ne kao Sinišin prijatelj. Danas to ne bih ponovio! Nikako nisam izneverio Sinišino poverenje. Nismo se čuli mesec dana. U petak sam nekoliko puta pokušao da stupim u kontakt sa njim, o čemu svedoče poruke... Tekst sam objavio nakon što sam sa sigurnošću znao za njegovu bolest. Ali to su znali svi novinari, kao što su znali da je to razlog zbog koje Mihajlović saziva pres konferenciju - napisao je Zazaroni na Instagramu.

Kako je rekao, sve to uradio je da bi pružio podršku Siniši.

- Napisao sam samo 20 redova podrške Siniši bez da sam pominjao o kojoj bolesti se radi. Portparol Bolonje me zvao i tražio da to ne objavljujem. Odgovorio sam mu da ću objaviti tekst, ali uz diskreciju i poštovanje privatnosti.

