SVET MI SE SRUŠIO I PAO SAM NA DNO: Oglasio se Nejmar! Evo šta je Brazilac poručio svetu (FOTO)

Međutim, brazilski fudbaler se oglasio drugim povodom.

Oslobođen je optužbi za silovanje Nažil Trinidad.

"Ovaj period života nikada neću zaboraviti iz mnogo razloga. Prvo zbog štete koju je naneo meni, mojoj porodici i ljudima koji me poznaju. Da budem iskren, nisam srećan već osaćam olakšanje. Ovaj ožiljak će me podsećati da ljudska bića mogu uraditi dobre stari, ali i one najgore. Da, moj svet se rušio i udario sam dno. Ali kako je jedna džiu-džicu legenda već rekla: Dno je finale svega, ali za nas je samo početak", napisao je Nejmar na Instagramu.

Što se njegove karijere tiče, PSŽ bi da ga se oslobodi, Barselona je odustala od njegovog dovođenja, a sada je u igri Real...

