KOSANOVIĆ OPTIMISTA PRED ČUKARIČKI: Verujem da možemo do željenog rezultata

Fudbaleri Radničkog u nedelju od 20 časova gostuju Čukaričkom, u sklopu sedmog kola Superlige Srbije.

Niški tim u ovaj duel ulazi kao trećeplasirani na tabeli sa 13 bodova iz šest utakmica, dok je Čukarički dva mesta ispod sa bodom i mečom manje.

Oba tima su ovog leta predstavljala Srbiju u kvalifikacijama za Ligu Evrope.

Šef stručnog štaba Radničkog Milorad Kosanović, koji je prošle sedmice debitovao pobedom protiv Spartaka rezultatom 2:1, očekuje težak i borben susret u Beogradu.

-Pred nama je izuzetno zahtevna utakmica protiv veoma kvalitetnog protivnika. Oni su u sredu pobedili Rad sa 3:2 u zaostaloj utakmici, napravili su veliki preokret i tako pokazali snagu i karakter. Ovo je duel ekipa koje će se boriti za novi izlazak na međunarodnu scenu i očekujem kvalitetnu predstavu. Mi smo pre sedam dana salvadali Spartak i to je veoma važno za samopouzadnje, ali da bi se zadovoljni vratili sa ovog gostovanja moraćemo da pružimo mnogo više. Znamo kako igra Čukarički i koliko je opasan kod kuće, ali znamo i kako to da osujetimo i utakmicu okrenemo u našu korist. Imam nekoliko dilema oko sastava i o tome ću odlučiti na dan meča. Ono što je sigurno je da neću moću da računam na Veljka Batrovića, koji ima crveni karton. U svakom slučaju sam optimista i verujem da dobrom i odgovornom igrom možemo doći do željenog rezultata- rekao je Kosanović.

Radnički je juče angažovao standardnog reprezentativca Iraka Rebina Sulaku, a Kosanović je najavio da postoji mogućnost da on zaigra već protiv Čukaričkog.

-Ukoliko danas završimo svu potrebnu papiroligiju on će sutra biti u konkurenciji. U svakom slučaju, putovaće sa nama u Beograd. Na njegovom dovođenju sam lično insistirao, jer smatram da može mnogo da nam pomogne u nastavku sezone. Standardni je reprezentativac svoje države, jedan je od najboljih defanzivaca u Aziji, izabran je u idealni tim lige Katara, a uz to je polivalentan fudbaler koji se podjednako dobro snalazi na pozicijama štopera i zadnjeg veznog, a nama to treba- istakao je Kosanović.

Glavni sudija susreta na Banovom brdu biće Milan Ilić.

