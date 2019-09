ZA ZVEZDU SAM NAVIJAO, NORMALNO... Direktor Bajerna Hasan Salihamidžić prisetio se 1991. i meča na Marakani (KURIR TV)

Specijalni izveštač Kurira iz Minhena: Aleksandar Radonić

Popularni Braco otkrio je i da je 1991. godine u epskom meču dva tima bio na stadionu Marakana i navijao za crveno-bele.



- Radujem se dolasku u Beograd. Mislim da je Crvena zvezda odigrala dobro, iako je bilo na kraju 3:0. Dok je bilo 1:0 za nas, Zvezda je imala akcije "za napred". Imaju kvalitet, dobro igraju. Opet, da bi se prošlo dalje mora se pobediti - istakao je Salihamidžić.



Pohvalio je simpatizere Crvene zvezde, a potom se prisetio utakmice 1991. godine kojoj je prisustvovao.



- Navijači su bili na nivou, onakvi kakve ih znamo. Znam kako je dobra atmosfera na Marakani i radujem se dolasku u Beograd. Bio sam 1991. na utakmici kad su igrali Crvena zvezda i Bajern. Imao sam priliku da osetim tu atmosferu, jer sam tada bio član mlade reprezentacije Jugoslavije. Nadam se da će takva atmosfera biti i ovaj put, kad dođemo u Beograd - kazao je Salihamidžić, a na pitanje za koga je tada navijao, odgovorio je uz osmeh:



- Za Crvenu zvezdu! Normalno!



Marko Marin takođe je dobio pohvale od sportskog direktora Bajerna.

- Dobro igra. Ključni igrač za Crvenu zvezdu - bio je jasan Salihamidžić.



U aprilu 1992. godine Hasan Salihamidžić je zajedno sa Vedranom Pelićem i Edisom Mulalićem igrao za fudbalsku reprezentaciju Jugoslavije uzrasta do 16 godina. Zbog rata u BiH njih trojica su ostala dva meseca u Beogradu, gde su trenirali sa igračima Crvene zvezde. Spavali su u hotelu "Mladost", a na usluzi su im bili ljudi iz Zvezde, posebno fudbaler Elvir Bolić koji je tada nosio crveno-beli dres. Hvalio ga je lično Miljan Miljanić, legenda Crvene zvezde, tada predsednik FSJ. Ljudi sa Marakane pokazali su u to vreme određeno interesovanje za talentovanog dečaka, ali nedovoljno da bi ga privoleli da trajno ostane u Beogradu. Posle toga napustio je Jugoslaviju i kao klinac se preselio u Nemačku, gde je ostao do danas. Bitan je šraf u mašineriji Bajerna, zajedno da Ulijem Henesom i Karlom-Hajncom Rumenigeom.

Odlazak u Nemačku

Jedva izvukao živu glavu od Hrvata

Jednom prilikom Hasan Salihamidžić otkrio je kako je jedva izvukao živu glavu kao dečak kada je putovao za Nemačku.

- Mislio sam da neću stići živ u Nemačku kada su nas na 11. kontrolnom punktu zaustavili naoružani hrvatski vojnici, koji su nam tražili pasoše. Svi putnici su imali hrvatske pasoše, osim mene koji sam imao pogrešnu boju isprava. Odmah su me okružili i počeli da me ispituju ko sam i šta sam, da bi nakon dugog ubeđivanja poverovali da sam fudbaler. Tada mi je jedan od njih rekao: "Idi i igraj fudbal" - prosetio se Salihamidžić.

