TERZIĆ ME JE VREĐAO I PSOVAO, A ONDA I FIZIČKI NAPAO Miloš Vazura otkriva: Imam 30 svedoka koji to mogu da potvrde!

Direktor Crvene zvezde je najpre verbalno, a onda i fizički napao čelnike Partizana Miloša Vazuru, Vladimira Vuletića i Milorada Vučelića, tvrde crno-beli.

- Je*aću vam ja majku, platićete mi za sve ovo, polomiću vas, nisam ti ja Sale Mutavi i Velja Nevolja - bile su reči koje je Terzić uputio Vazuri, aludirajući u na snimak napada na njega od strane sada već pokojnog vođe Grobara Aleksandra Stankovića, koga su zvali "Mutavi", kao i Veljka Belivuka, zvanog Nevolja.

Povodom ovog incidenta oglasio se direktor FK Partizan Miloš Vazura.

"Zgranut sam ponašanjem predstavnika FK Crvena zvezda Zvezdana Terzića, jer predstavlja veliki klub. Vređao me, psovao, pretio, i meni i ostalim čelnicima Partizana, govoreći sve najružnije, a na kraju je pokušao i fizički da se obračuna sa mnom. S obzirom na to da očekujem da sve negira, jer je to njegov manir, reći ću samo da je bilo 30 svedoka. Svi su bili zgranuti njegovim ponašanjem. Nisam želeo da odgovorim jer ja na Skupštini zajednice Superlige ne predstavljam sebe, već FK Partizan. Nije mi padalo na pamet da ugrozim integritet kluba nekim nepromišljenim postupkom. Za sve što kažem postoji 30 svedoka, spreman sam ako je potrebno, da se suočim sa Zvezdanom Terzićem u bilo kom TV duelu", poručio je Vazura

Kurir sport

Kurir