SRBIJA POD LUPOM STRUČNJAKA: Tumbo, složi to što pre!

Tvorac najvećeg fudbalskog čuda sa selekcijom Gane iz 2010. godine Milovan Rajevac nada se uspehu srpskih fudbalera i misli da bi Ljubiša Tumbaković mogao svojim iskustvom i znanjem da podigne nacionalni tim iz letargije i prosečnosti u kojoj dugo tavori.

foto: Starsport©



Najbolji lek za trenutnu situaciju su pobede, pa makar one došle i u 90. minutu, kao u Kruševcu na prijateljskoj utakmici sa Paragvajem.



Kako vam je izgledala igra „orlova“ protiv Južnoamerikanaca?



- Da se razumemo, Paragvaj je ozbiljna ekipa. Niko ne sme da ih potceni, jer mnogo znaju s loptom, trče, uporni su, umeju da igraju na rezultat. Dali smo im gol kad nam je bilo najpotrebnije. Pre toga su napravljene prave izmene, u pravom trenutku i mislim da smo zasluženo došli do pobede, a ona je bila najbitnija za samopouzdanje igrača. Biće veoma važno i da se pobedi u Litvaniji.

foto: Dado Đilas



Kako vam se čini podatak da je za godinu i po dana za reprezentaciju pozvan čak 51 fudbaler?



- Sad bih gledao ono što radi Tumba, a on stvara grupu i to nije lak posao. Potrebno je pronaći okosnicu od 25 igrača, plus golmani, i mi, kao navijači, moramo imati strpljenja i biti podrška reprezentaciji. Sportska smo nacija. Radovali smo se posle tolikih medalja u drugim sportovima, valjda će nas i fudbal jednom obradovati. Verujem da će Tumba to složiti kako treba.

foto: Starsport©

Levi bekpoložio

ODUŠEVLJAVA ME RODIĆ

Ko vam se od igrača dopao u Kruševcu?

- Mene oduševljava mali Rodić, i kako igrao u Zvezdi, a i sad je centrirao Mitroviću za pobedu. Voleo bih da i Milunović, kojeg sam trenirao u Borcu, dobije više prilike, a dobar utisak ostavlja i Miletić iz Partizana. Mnogo je ipak važnije šta će o njima misliti selektor.



(Kurir.rs / Dejan Petković

