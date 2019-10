VIŠE PROBLEMA IMAMO U PRVENSTVU, NEGO U EVROPI Milošević pred Mladost: Pobeda nam je neophodna (KURIR TV)

"Čeka nas još jedna teška utakmica. Uspeli smo, ne znam kako, da imamo više problema u našoj ligi nego u Ligi Evropa. Ponovo će nam biti potrebne sve stvari koje smo radili u dobroj meri ako želimo dobar rezultat. Ako ne budemo ozbiljno shvatili protivnike, i dalje ćemo imati problema. Nadam se da ćemo popraviti neke stvari u pristupu jer je evidentno da u prvenstvu imamo više problema. Čeka nas težak zadatak, a svi znamo da nam je pobeda neophodna. Igraćemo u najjačem mogućem sastavu, nema više kalkulacija", rekao je Milošević na konferenciji za novinare.

Partizan će sutra od 15.00 gostovati Mladosti u Lučanima, u 12. kolu Super lige Srbije.

"Vraćamo se posle, nažalost, male pauze. Početak novog mini-ciklusa od šest utakmica u mesec dana. Ulazimo u ustaljeni ritam. Iskreno se nadam da imamo energije za Lučane", naveo je trener crno-belih.

Partizan je imao nekoliko igrača koji su bili sa reprezentacijama tokom pauze, a Milošević je naveo da neće reći da mu to smeta jer bi bilo licemerno, s obzirom na to da je dok je bio u Fudbalskom savezu Srbije govorio da ima problema sa klubovima.

"Bilo bi licemerno da obrnuto pričam. Svakom igraču imponuje i veliki je podstrek igrati za reprezentaciju. Od onih koji su bili, očekujem da sada budu srećniji i sa još više energije. To shvatam kao plus za nas kao ekipu, da imamo toliki broj reprezentativaca i da ta iskustva koja donose iz reprezentacija nama mogu samo da koriste. Najbitnije od svega je da su se svi vratili zdravi", naveo je Savo Milošević.

Takuma Asano je dao gol za reprezentaciju Japana, dok u poslednje vreme nije pružao očekivane partije u Partizanu.

"Ni od jednog igrača ne očekujem da daje golove svaku utakmicu. To nisam ni od Umara Sadika koji je prvi špic. Asanova završnica je možda i najbolja u ovoj ekipi. Ume da da gol, samo je pitanje momenta kada će to da krene. Oformili smo tim koji ima više igrača koji mogu da daju gol. Možda je dobro što do sada nije došao do izražaja, biće nam potreban u utakmicama koje dolaze. Ljudi se isključivo opterećuju golovima. Asano je mnogo uradio u mnogim utakmicama. Svi pričaju o Sumi i njegovom golu u derbiju. A, Asano je tu uradio pola posla. Takuma radi toliko dobrih stvari za ekipu. Da ne pričam o njegovom voljnom momentu. Mogu svima da poručim da ne brinu za Asana", rekao je trener Partizana.

Kada je reč o povredjenom Lazaru Marković, trener Partizana je naveo da će se konačna dijagnoza znati u narednih pet dana, kada spadne otok.

"Ponovo ćemo raditi analize. Poslednje informacije su ohrabrujuće. Iskreno se nadam da će period oporavka biti tri ili četiri nedelje, što nije strašno kako je delovalo u jednom momentu. Veoma mi je žao što se to desilo. Njegov rad ovih mesec i po dana je bio fenomenalan. Ako uspemo fizički da ga zaštitimo, mislim da će se vratiti na svoj nivo, i još viši, jer mislim da je sada bolji igrač nego što je to bio sa 20 godina. Ako to uspemo, opet će biti igrač za reprezentaciju i najveće klubove u Evropi", rekao je Milošević.

Govoreći o narednom protivniku, ekipi Mladosti, Milošević je kazao da Partizan ume da se prilagodi na različite protivnike.

"Mladost je ekipa koja šest-sedam godina od kada to praktično vodi Neško Milovanović igra prepoznatljiv, totalni fudbal. Iako on više nije prvi trener, nije se mnogo toga promenilo u samoj igri. Pogotovo su nezgodni na svom terenu", kazao je Milošević.

Dodao je da je bio zadovoljan pristupom u utakmici sa Voždovcem, koja je izgubljena, ali da taj pristup mora da bude još bolji.

Milošević je istakao da "ni na koji način nema u glavi" bilo šta što se tiče narednog rivala u Ligi Evropa.

