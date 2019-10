MOMAK SA NEVEROVATNOM FIZIKALIJOM: Gvardiola pohvalio Sterlinga posle het trika protiv Atalante

On je izuzetan igrač

Siti je sinoć na svom terenu pobedio Atalantu sa 5:1, u trećem kolu Lige šampiona i ostvario treću pobedu u Grupi C.

Italijanski tim poveo je golom Ruslana Malinovskija iz penala, posle toga dvostruki strelac bio je Serhio Aguero, a Sterling je između 58. i 69. minuta postigao tri gola.

"Sve čestitke. On je momak sa neverovatnom 'fizikalijom', mnogo je jak. Dan posle utakmice, on može da igra još jedan meč. Neverovatno se oporavlja. Može da igra na obe strane terena, brz je i mnogo nam pomaže u odbrani. On je izuzetan igrač", rekao je Gvardiola.

Sterling je ove sezone postigao 16 golova u 17 utakmica za klub i reprezentaciju Engleske.

Fudbaler Sitija Rodri je pre poluvremena zbog povrede napustio teren, a engleski tim utakmicu je završio sa desetoricom, pošto je Fil Foden za sedam minuta dobio dva žuta kartona.

"Za Fila je važno kako je igrao, a ne crveni karton. Igrao je na visokom nivou, on je neverovatan igrač", naveo je Gvardiola.

U četvrtom kolu Siti će igrati u Bergamu protiv Atalante.

Beta

Kurir