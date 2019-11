ĆALE, PA MORALO JE DA ME KRENE: Otac Luke Jovića EKSKLUZIVNO za Kurir otkrio šta mu je sin rekao posle prvog gola za Real Madrid, a govorio je i o kritikama na račun mladog fudbalera i odnosu sa Tumbakovićem (VIDEO)

Milan Jović, Lukin otac, bio je presrećan zbog debitantskog gola njegovog naslednika, ali nije pao u euforiju već je mirnim glasom staloženo pričao o tome, ali i reprezentaciji Srbije.

- Nisam ni sumnjao da će ovo doći. Vreme je pokazalo da sam bio u pravu za sve što sam pričao. Moj sin je zaslužio ovo. Sada, posle prvog pogotka, pao mu je veliki teret s leđa - počeo je priču Milan za Kurir.



A nekoliko minuta pre tog momenta ponovo je poništen gol zbog ofsajda:

- Pitao sam se da li je moguće! Ali, srećom, brzo je stigao i priznat gol.

Sada je lako, a pre samo nekoliko dana...

- Otvorila se afera kao da se ne znam šta desilo. Ne bi da je odigrao cele tri-četiri utakmica, nego je ulazio u finišima mečeva i nije imao mnogo minuta na terenu.



Pričalo se i o odlasku na pozajmicu:

- Igrači koji su u drugoj ligi Rumunije kažu da su uspešni fudbaleri. Pa šta i da je otišao negde na pozajmicu? Eto, da se desilo da ode, i šta onda? Pa, igrao je za Real, malo li je?!



Odmah posle meča Milan i Luka su se čuli. Prve reči koje je izgovorio tati po postizanju pogodaka bile su dokaz velikog olakšanja:

- Rekao mi je: „Ćale, pa moralo je da me krene.“



Kompletan „kraljevski klub“ je uz Jovića:

- Ima veliku podršku svih - saigrača, trenera... Videlo se na terenu da saigrači gledaju da mu dodaju loptu kako bi postigao taj gol. Videli ste i kako su se svi obradovali. Opet, nije ni lako promeniti sve. U Ajntrahtu je uz sebe imao dosta naših, nedostajalo mu je sve to, on ipak ima samo 21 godinu.



Rekao je Milan šta mu je na srcu u danu kad je mogao i samo da govori ponosno o pogotku:

- Iskreno, neke stvari su me pogodile kao roditelja. Istina me nikad ne pogađa, ovde govorim samo o lažima. A njih je i te kako bilo.



Potpuno otvoreno je Jović pričao o dešavanjima na relaciji sa selektorom Tumbakovićem:

- Ako je Luka kriv - prihvatam. Dešavale su se takve stvari i mnogo većim igračima, setimo se Vidića i ostalih, ali... Dešavaju se problemi, potrebno ih je rešiti, mnogo mi je teško bilo da čitam razne neistine.



Rekao je Milan, na kraju razgovora, šta mu je na srcu.

- Luka voli Srbiju, patriota je, ne samo na papiru, verujte mi... Tako je vaspitan, a to i on oseća. Nikad ga nisam vaspitao da nekome nanosi zlo, niti to radi - zaključio je Jović i dodao da se nada da će kompletna situacija biti rešena na zadovoljstvo svih.

Druga strana medalje A JEDVA SU ČEKALI DA MU LOŠE KRENE!

Dotakao se Milan Jović i kritika. Neke od njih razume, neke ne. - Neke stvari mogu da razumem, ako je fudbalska kritika, ona je u redu, ali isto tako nešto mi nikako nije jasno - kaže Milan.

Dobili smo pojašnjenje. - Neki su jedva čekali da mu loše krene. Uživali su u tome što Luki ne ide najbolje. Uf, mnogo loša stvar. Ne treba nam to. Dragan Džajić mi je jednom prilikom rekao veliku istinu: „Kad dođeš do nekog uspeha, videćeš ko su ti prijatelji, a ko to nije.“



Šta sad kažete? ODGOVOR KRITIČARIMA: PRIČAO NA ŠPANSKOM!

Posle meča Luka je dao izjavu na španskom jeziku i na taj način pokazao da se polako uklapa u životu na Pirinejima. Mediji u Španiji su kao veliki problem s Jovićem isticali nedostatak komunikacije, tačnije, nepoznavanje jezika. Luka, očigledno, uči... - Zadovoljan sam! Napred Madrid - rekao je Jović na španskom. foto: Printscreen Instagram/Real Madrid



REAGOVANJA Javili se drugari Radonjić: Bravo, sine! Jović: Hvala, debeli!

Zanimljiva prepiska dvojice drugara iz reprezentacije Srbije. Jedna od mnogobrojnih čestitki koje je dobio Luka stigla je od Nemanje Radonjića. - Bravo, sine - napisao mu je fudbaler Marselja. foto: Profimedia Dobio je brzo odgovor. - Hvala, debeli - poručio je Luka uz poljubac za saigrača u državnom dresu.

Dmitrović: Mašino, ne zateži sledeće nedelje!

Marko Dmitrović, golman Ejbara i reprezentacije Srbije, imao je sjajan komentar na Lukin prvi gol za Real. - Mašinooo... Ne zateži sledeći nedelje - napisao je uz osmeh Dmitrović.

Kontekst više nego jasan, sledeće nedelje na programu je meč Ejbar - Real. foto: Profimedia

NOVI LIST ŠPANSKI MEDIJI ODUŠEVLJENI JOVIĆ JE KAO ZVER PUŠTENA S LANCA! To se čekalo! Luka Jović je konačno postigao prvi gol u dresu Reala! „Kraljevski klub“ deklasirao je Leganjes sa 5:0, ali posle meča svi su pričali samo o golu srpskog fudbalera! Mediji u Španiji, trener Zidan, saigrač Kazemiro...

Francuz na klupi Reala bio je oduševljen. - Luka je dao sjajan gol! U pitanju je pravi golgeter, koji vreba šansu za pogodak! Baš sam srećan zbog njega - poručio je Zizu.

Pohvale su dobili i drugi momci, ali najviše hvalospeva je otišlo na račun Jovića. - Svi su odigrali jako dobro i koristili svaki minut na terenu. Federiko Valverde, Rodrigo, ali pre svega Jović, koji nije imao mnogo minuta u dosadašnjem delu sezone - zborio je Zidan. foto: Printscreen/Marca

Prelepe reče dobio je Luka i od saigrača Kazemira. - Veoma sam srećan zbog golova, a posebno zato što je jedan dao Luka. Naporno radi na treninzima, bori se svaki dan i to svi vidimo. Isto tako mnogo golova postiže na treninzima, što javnost i ne zna. Jović je važan igrač za nas - glasio je komentar sjajnog Brazilca.

A sad, oni koji su ga najviše kritikovali - Marka i As. Čuveni sportski listovi potpuno su promenili ploču! - Jović zaokružio zabavu - glavni je naslov Marke.

As je takođe pohvalno pisao o Srbinu. - Razgoropadio se, ovo mu je trebalo. Prodisao je! Od sada ćemo sasvim sigurno gledati drugog Jovića na terenu.



Osuda Usijao se Instagram Luka, vrati se Anđeli, mani se Sofije!

Lavinu negativnih komentara izazvao je poljubac Sofije Milošević upućen Luki Joviću. Manekenka, inače poznata po vezama s brojnim sportistima, odnedavno je u vezi sa fudbalerom Reala, koji je pre samo nekoliko meseci dobio sina.

Posle meča mladi as postavio je na Instagram fotku sa utakmice, a ubrzo je dobio i komentar manekenke u vidu smajlija koji aplaudira. Luka je odgovorio poljupcem, a isto mu je uzvratila Sofija. - Razbila si još jednu familiju. Čestitamo - glasio je samo jedan u nizu komentara uz sočnu uvredu na račun manekenke, inače poznate po vezama sa brojnim sportistima. foto: Dragan Kadić, Privatna Arhiva

Luka je naslednika dobio iz ljubavi sa Anđelom Manitašević, njegovom dugogodišnjom devojkom. - Brate, bolja ti je Anđela od Sofije. Anđela zauvek, vrati joj se. Mani se Sofije!

Stav Jovićevih pratilaca na Instagramu je bio gotovo jednoglasan. - Luka zaslužuje bolju od tebe, ti možeš samo kopačke da mu čistiš.

Kurir / Miloš Bijelinić

Foto: Profimedia, Privatna arhiva

