OVDE STRANCI PRAVE PREVAGU! Lalatović: Zaslužena pobeda Partizana!

"Krivo mi je što nismo ušli u meč onako kako sam očekivao. Krivo mi je i zbog penala, ali šta reći posle 4:0?! Partizan je danas bio bolji. Nikada nijedna ekipa koju sam vodio nije odigrala ovako i ovo je sigurno najlošije izdanje bilo kog mog tima protiv Partizana", rekao je Lalatović novinarima posle utakmice.

Vojvodina je danas u gostima izgubila od Partizana sa 4:0, a Lalatović je istakao da je nemoguće da se bilo koja ekipa dostojno suprotstavi Partizanu i Crvenoj zvezdi koji imaju znatno veći finansijski i igrački fond.

"Nedostajala je duel igra, ne možete da bude toliko daleko od igrača, da im date prostor... Nekako kao da je ušao strah u moje igrače. Ovde inostrani igrači prave veliku razliku i to su prednosti Partizana i Crvene zvezde", dodao je Lalatović.

Upitan da li šta zamera svojim igračima, Lalatović je kazao da nema šta da zameri.

"Ovo je sličan tim kao i prošle godine. Ja mnogo dajem sebe i tražim isto to od njih, ali mi smo tek na početku i mnoge stvari treba da se promene. Ova ekipa je prošle sezone bila deveta, a sada smo treći i jako sam zadovoljan sa osvojenim bodovima u dosadašnjem toku sezone. Mi ipak našu priliku,

ako želimo u Evropu, treba da tražimo protiv ekipa sličnih kvaliteta. To je sve do glava igrača, na kojima oni moraju da porade", rekao je trener Vojvodine.

Beta

Kurir