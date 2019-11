SELEKCIJA SRBIJE DOČEKUJE DANAS (15.00) REPREZENTACIJU UKRAJINE: Orlovi, vratite im istom merom

Fudbaleri Srbije danas (15.00, Nova S) brane čast u duelu sa Ukrajinom, od čijih je 5:0 (2:0) 7. juna u Lavovu torpedovan naš brod i još se osećaju posledice tog debakla. Nismo potonuli skroz, ali je nada u srećan kraj ovog kvalifikacionog ciklusa za EP 2020. tanka, da tanja ne može biti.



U teoriji, naši „orlovi“ prolaze dalje ako pobede Ukrajince, a u Luksemburgu (15.00, SK 1) domaći tim napravi senzaciju i odigra bar remi sa favorizovanim Portugalcima.



Čuda se retko dešavaju



- Nada i dalje postoji. Biće veoma teško. Prvo treba da odradimo što je do nas, a to je da pobedimo Ukrajinu - kazao je Dušan Tadić.



Čudo se retko dešavaju, pa zato se treba okrenuti realnosti, a ona ne izgleda uopšte loše za „orlove“, jer ostaje Liga nacija i prilika da u dva meča dođu do plasmana na kontinentalno takmičenje.



Prvi rivali biće Norvežani, a onda će pobednik otići na završni meč sa boljim iz utakmice Škotska - Bugarska. Zato je veoma važno da se danas ostvari pobeda protiv Ukrajine kako bi se u što lepšoj atmosferi dočekali odlučujući dueli u martu (26. mart u Oslu, 31. mart - finale).



- Tamo smo dočekani kao veliki neprijatelji i sigurno da im je to pomoglo da dođu do dobrog rezultata. Nadamo se da će i Srbija danas imati veliku podršku. To je jedan od težih poraza koje smo imali. Svi koji smo igrali osećamo dozu odgovornosti za to što se desilo. Reprezentacija Ukrajine bila je mnogo bolja u toj utakmici, dominirala je... Da se ne vraćam na to, znate najbolje zašto smo izgubili. Sada ćemo pokušati da im se koliko-toliko revanširamo - rekao je Dušan Tadić.



Ukrajinci došli oslabljeni



Srbija protiv Ukrajine očekuje veliku podršku gledalaca, a karte mogu i na dan utakmice da se kupe na blagajnama stadiona „Rajko Mitić“.



Selektor Ukrajine Andrej Ševčenko nije doveo najjači tim na utakmicu protiv Srbije. Izostali su naturalizovani Brazilci Žunior Morais i Marlos, Taras Stepanenko, Aleksandar Zinčenko i Vasil Kravec. Oni su u protekla dva dana trenirali na stadionu Čukaričkog na Banovom brdu. Ukrajina je u prošlom kolu obezbedila direktan prolaz na Evropsko prvenstvo, treći put zaredom.

Zna se rival za baraž

SPREMANJE ZA NORVEŽANE Fudbaleri reprezentacije Srbije znaju s kim će igrati u baražu Lige nacija za Evropsko prvenstvo, a to je selekcija Norveške. Posle pobede Švedske u Rumuniji, Norvežani su izgubili sve šanse za direktan plasman na EP. U drugom polufinalu igraće Škoti protiv Bugara. Pobednik iz ta dva duela otići će na EP.

Padovi i usponi

DOSTA JE OSCILACIJA Tadić je nakon pobede (3:2) protiv Luksemburga u četvrtak uveče bio samokritičan istakavši da je tim odigrao dva različita poluvremena i da je predstava iz drugog dela bila nedopustivo slaba: foto: Starsport©

- Ako hoćemo da budemo ozbiljna ekipa, ne bi trebalo da imamo previše oscilacija u igri. To je krucijalno. Imamo fantastične trenutke, na momente izgledamo veoma dobro, ali ima i nekih gde je pad koncentracije ili ne znam ni ja šta više. Moramo da budemo konstantnija ekipa, da se zajedno branimo i da zajedno napadamo - rekao je Tadić. ŠTA JE POTREBNO DA BI SE „ORLOVI“ PLASIRALI NA EP Bilo kakva pobeda nad Ukrajinom

Remi ili poraz Portugala od Luksemburga

Ako sve to propadne, ostaje Liga nacija

završni turnir C divizije u martu 2020.

