ŠURAK DEJANA STANKOVIĆA PORUČIO: Deki, dolazim na svaku utakmicu!

Intervju Milenko Aćimović, slavni fudbaler

Nerazdvojni već duže od dve decenije. Spojeni po više osnova. Prvo ih je Zvezda upoznala, zatim ih je dodatno vezala ljubav Miletove sestre Ane i Dekija. Stanković i Aćimović su šurak i zet, a žargonski rečeno - velika su braća.

Bio je šmeker na terenu kao fudbaler, ostao je i po završetku igračke karijere. Vratio se juče u svoju Ljubljanu sa službenog puta i potom, kao i uvek, rado pristao na razgovor. Zato je i gospodin - Milenko Aćimović. Počeli smo priču o Dekiju i Zvezdi...

- Deki i ja smo na dnevnoj bazi zajedno u poslednjih 20 godina. On mnogo voli Zvezdu, toliko mi pričao o njoj, stalno, svaki dan... Voli svoj klub i otkako je otišao, znao sam da će se kad-tad vratiti na Marakanu u nekom svojstvu - počeo je razgovor za Kurir Milenko Aćimović.

Stvarno ste to znali?

- Verujte mi, nisam imao nikakve dileme. Samo je bilo pitanje trenutka i sada se to desilo.

Kako vam je izgledao taj momenat kada vam je šurak rekao da će biti trener Zvezde?

- Tolika želja i volja bili su mi neverovatni. Radi se o istoj želji kakvu je imao kada je kao mlad igrač stigao u prvi tim Zvezde. I sada, posle više od 20 godina, opet sam to video kod njega. Sada mi izgleda da opet ima takvu strast. A on kad zacrta neki cilj, to i ostvari.

Da li imate i neku poruku za njega?

- Želim mu sve sreću! Uz njega sam maksimalno i verujem da će uspeti. Tačnije, siguran sam da će uspeti.

Nije lako raditi u Srbiji, potpuno je drugačije okruženje od Italije, a da ne pominjemo pritisak koji je na dnevnom nivou. Znate to?

- Zna Deki to sve vrlo dobro. Pričali smo mali milion puta o svemu tome. Mada, njemu je tako tokom cele karijere, veliki igrači poput njega znaju da se nose s time.

foto: FK Crvena zvezda

Mnogi pominju nedostatak iskustva, ali ima li većeg iskustva nego učiti od Murinja, Kontea, Beniteza, Manćinija, Eriksena?

- Knjiga jeste nešto, eto, uzeo sam i ja tu trenersku diplomu i šta onda? Ono što prođeš u karijeri kad radiš s takvim trenerima i igračima mnogo je važnije od svega ostalog. To moraš da doživiš, vidiš, budeš deo toga, da bi kasnije mogao to dalje da prenosiš.

Da li možemo vas da očekujemo na Marakani?

- Sigurno, sigurno! Dok sam bio direktor Olimpije, Deki mi je dolazio na 90 odsto utakmica, ja ću njemu dolaziti na 100 odsto mečeva - uz osmeh je zaključio Mile Aćimović.

Mudro gledanje Evo zašto je Deki ispred Anrija Trenerski gen umnogome zavisi i od pozicije na kojoj ste igrali tokom karijere, stav je Aćimovića, koji je potom to i objasnio: - Nije mi iznenađenje to što je završio kao trener. Evo, uzmite Gvardiolu, Kontea... Vezisti, tu su na sredini terena, gledaju i napred i nazad. Deki je isto takav, baš kao i Srećko Katanec, kada govorim o našim, ovdašnjim prilikama. Dok je, na primer, Tjeri Anri ceo život okrenut leđima... U prednosti su vezisti, igrači koji su radili u oba pravca.

Bravo Od porodice najveća moguća podrška! Aćimović je istakao i veliku podršku koju je Stanković dobio od porodice u odluci da preuzme srpskog prvaka. - Ima apsolutnu podršku za ovu odluku! Svi su potpuno uz njega, znamo da ovo radi iz srca i da ga to čini srećnim. Zato je i svima nama drago što je ostvario svoju veliku želju - jasan je Aćimović.

Miloš Bjelinić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir