PRAZNIČNI RASPORED UTAKMICA JE ZLOČIN Klop zagrmeo: To apsolutno nije ok, ali to se i dalje dešava

Liverpul će danas na Boksing dej igrati protiv Lestera na gostovanju, a u nedelju će dočekati Vulverhempton, ali će većina klubova imati samo dan pauze izmedju dve utakmice.

Posle osvajanja svetskog klupskog prvenstva i poraza u Liga kupu, Liverpul je odigrao devet utakmica ovog meseca.

"To apsolutno nije ok, ali to se i dalje dešava. Nijedan od trenera nema problema sa utakmicama na Boksing dej, ali igrati 26. i 28. decembra je zločin. Možemo da kažemo šta god želimo i niko nije zaista zainteresovan, ali svake godine je isto za trenere", rekao je Klop, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

foto: AP

Liverpul pokušava da osvoji titulu prvi put posle 30 godina.

"Nema razloga davati ekipama manje od 48 sati za drugu utakmicu u Premijer ligi. Telu treba odredjeno vreme da se oporavi i počne ponovo. To je lako. To je nauka. Ali, potpuno se to ignoriše", dodao je nemački trener.

Polufinale i finale turnira u Kataru preklopili su se sa četvrtfinalom Liga kupa, pa je Liverpul morao da pošalje dva tima na takmičenja. Prvi tim išao je u Dohu, dok je podmladjeni sastav igrao protiv Aston Vile u Liga kupu i izgubio sa 0:5.

Liverpul je ove sezone osvojio dva trofeja, svetsko klupsko prvenstvo i Superkup Evrope.

