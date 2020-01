NIJE VIŠE MOGAO DA ĆUTI! Suma otkrio kako je Zvezda pokušala da pokvari posao Partizanu!

Partizan je doveo Sumu iz Slovana za klupski i tadašnji srpski rekord od 1,6 miliona evra.

Međutim, omaleni fudbaler iz Gvineje je u međuvremenu dobio i ponudu najvećeg Partizanovog rivala.

"U poslednjem trenutku se pojavila Zvezda, njihov čovek je došao u Bratislavu. Došli su u poslednjem trenutku, što znači da nije postojalo objektivno interesovanje. Nisam želeo da razočaram navijače Partizana, iako je Zvezdina ponuda bila mnogo bolja! Ako sam rekao da želim u Partizan, onda to više niko i ništa ne može da promeni. Nebitno je i da su nudili pet miliona, a Partizan deset puta manje. Za mene je reč sve, a tada sam rekao Partizanu da dolazim", rekao je Suma za "Večernje novosti".

Suma je prvi fudbaler koga je Partizan predstavio javnosti pred navijačima na stadionu u Humskoj, ali nije opravdao novac uložen u njegov transfer.

"Bio sam veoma srećan kada sam došao. U fudbalu je sve u tome kako ćeš da tretiraš igrača. Ako je sve kako bi trebalo, onda je igraču mnogo lakše, a tada definitivno nije bilo. Razumeo sam i zašto nema podrške. To je nešto što osećaš kada ne ide kako bi trebalo. To može svakom igraču na svetu da se desi".

Partizan ga je prošle sezone poslao na pozajmicu u Izrael, a kada se letos vratio mnogi su očekivali da ubrzo zauvek napusti crno-bele. On je ostao i na 31 utakmici postigao 13 golova uz 9 asistencija (4+3 u Evropi).

"Vratio sam se iz Izraela čvrsto rešen da pokažem šta znam, jasno je bilo da to nisam ja. Razgovarao sam sa trenerom mnogo, odmah se videlo da se razumemo. Rekao mi je jasno šta očekuje od mene, stavio me je na poziciju koja mi odgovara. Presrećan sam što je sve ispalo kako sam priželjkivao i kako su u klubu očekivali od mene. Od početka sezone sam imao osećaj da je to to, da će sve ići kako bi trebalo. Nekoliko nedelja priprema mi je bilo dovoljno da dođem do forme i vratilo mi se sve tokom jeseni".

Suma je u međuvremenu u potpunosti "kupio" navijače, postigavši dva gola u derbiju sa "večitim" rivalom Zvezdom.

"Derbi je ludnica, vidimo da gori, koliko to znači navijačima pa i mi moramo da se "pobijemo". Kad daš gol u takvoj utakmici, ulaziš u istoriju, mnogo mi je drago da sam i ja u tome uspeo. Ne bih da zvučim neskromno, ali igrač sam za velike utakmice. Dobro osećam energiju publike, znam vrlo dobro da je to utakmica drugačija od svih ostalih i nikada se ne plašim da preuzmem odgovornost. Naprotiv, uvek tražim loptu i želim da rešim utakmicu".

Kurir sport / Večernje novosti

