UŽIVA DA IGRA SA PAKLENOM TROJKOM: Aleks Okslejd-Čemberlen: Firmino, Salah i Mane su primer svima!

"Oni daju primer svima, mnogo ih gledam i pokušavam da pratim situaciju i poziciju za postuzanje golova. Imamo igrače koji vas mogu pronaći na terenu, tako da postoje velike mogućnosti", rekao je Okslejd-Čemberlen, prenosi goal.com.

Engleski fudbaler je u pobedi Liverpula nad njegovim bivšim klubom Sautemptonom postigao prvi gol, a asistent je bio upravo Firmino.

"To postaje normalno kada igrate sa njim. To je način na koji on igra i stalno radi te veličanstvene stvari, volim ga, apsolutno ga volim. Njemu je zadovoljstvo igrati i 'hraniti' nas loptama. Uvek traži druge, radi za tim i njegove veštine govore same za sebe. On je vrhunski čovek i svi ga volimo", naveo je Okslejd-Čemberlen.

Beta

Kurir