MAMA MI JE REKLA DA SE VRATIM U ARGENTINU: Marko Roho otkrio zašto je iz Junajteda prešao u Estudijantes (FOTO)

Argentinski fudbaler Marko Roho rekao je da je njegova majka imala veliku ulogu u donošenju odluke da iz Mančester junajteda pređe u Estudijantes na pozajmicu do kraja sezone."

"Mnoge stvari su se poklopile. Moram da igram, da se vratim na svoj nivo. Porodica je insisitrala na povratku, majka mi je rekla da se vratim", rekao je Roho, prenosi goal.com.

Argentinac je prešao u Mančester junajted 2014. godine, ali se nije nalazio u planovima trenera Ole Gunar Solšera, te je ovog januara potpisao ugovor sa Estudijantesom do kraja sezone.

On je rekao da je imao ponude i drugih klubova, ali da je najbolja opcija bila da se vrati u svoju zemlju.

"Nadam se da ću biti na terenu što pre, veoma sam srećan što sam tu. to je nešto o čemu sam sanjao, pojavila se šansa i to se dogodilo. U poslednje vreme sam pretrpeo nekoliko povreda, dosta vremena sam proveo na klupi. Potrebno je da se takmičim i to ću najbolje uraditi kod kuće", kazao je Roho.

On je naveo i da je argentisnki fudbal mnogo napredovao i da će ova sezona predstavljati veliki izazov za njega.

"Razgovarao sam gotovoo sa svima i oni su mi mnogo pomogli. Ne znam šta da kažem navijačima, ovo je neverovatno", rekao je Argentinac.

Njegov debi može se očekivati u subotu, kada Estudijantes gostuje Njuels old bojsima.

