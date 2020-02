BRAĆA, A NE NEPRIJATELJI! Bivši kapiten Hrvatske za Kurir: Srbi, čekamo vas na Euru!

Iskren, otvoren, dobronameran... Tako bi ukratko mogao da se opiše Darijo Srna. Susret izveštača Kurira i nekadašnjeg kapitena fudbalske reprezentacije Hrvatske u Beleku bio je srdačan. A otuda i ovaj intervju.

Uvek ste bili u dobrim odnosima sa srpskim fudbalerima?

- Kako da ne, mi smo fudbaleri. Videli ste, bio sam sa bratom Lalom, Duki je u Partizanu, Deki u Zvezdi...

Koji vam je srpski fudbaler zadavao najviše muke na terenu?

- Deki Stanković, Aleksandar Kolarov... Najviše Kolarov, s njim sam imao najviše duela, stalno smo išli jedan na drugog. On je levi, ja desni bek.

Kakvo je vaše mišljenje o fudbalskoj reprezentaciji Srbije?

- O Srbiji mogu mnogo da pričam. Kad pogledaš tu ekipu individualno, spadaju među deset u Evropi! Ali očito nešto ne štima. Nemate podršku sa tribina kao Hrvatska.

Šta to Srbiji nedostaje da bude ozbiljna reprezentacija?

- Ne znam šta tu nedostaje. Nisam u vašoj svlačionici. Bio sam 11 godina kapiten reprezentacije Hrvatske. To je takvo zajedništvo... Ti nemaš tu prostora da se opustiš.

Može li Srbija preko Norveške i baraža da se domogne Evropskog prvenstva?

- Srbija ima ozbiljnu ekipu. Individualno, vi prolazite Norvešku i onu drugu utakmicu bez problema. Sad... Ako se sve poklopi, a nadam se da hoće, voleo bih da prođe Srbija i da igra sa Hrvatskom na Evropskom prvenstvu. To će opet biti jedan veliki događaj koji će gledati ceo svet i ljudi će uživati u tome. Daj bože da bude na Vembliju ili u Škotskoj. Idemo dalje! Fudbal je najvažniji sport na svetu. Idemo da igramo fudbal! Srbiji želim sve najbolje!

Moraju li utakmice između Srbije i Hrvatske da nose toliki naboj?

- Igrao sam dva puta protiv Srbije i nikakvih tenzija nije bilo. Većina tih momaka su moji prijatelji. Kad smo igrali brat Kolarov i ostali, mi bismo se potukli na terenu, ali posle toga bismo otišli da popijemo ponešto i na muziku (smeh). Jebiga! U sportu nema mesta politici. Mi se između sebe dobro znamo. Kad sam igrao protiv Modrića, znao sam dobro da ga udarim, a ne nekoga drugog. Za vreme utakmice nikoga ne poznajem.

Čini se da u vašoj reprezentaciji nema sujete, iako fudbaleri igraju za Real, Barselonu, Liverpul...

- Nema toga kod nas. Ako je neko višak, ako se ne uklapa, on je odmah aut! Kod nas nema izlazaka, zna se kad to može i kako. Kapiten je tu najvažniji.

Znači nije sve do trenera?

- Ma kakvi! Trener se menjao u hrvatskoj reprezentaciji, a kostur tima je uvek ostajao. Kad sam ja bio kapiten, iza sebe sam imao petoricu igrača koji su me branili, ali i za koje bih poginuo. To su Modrić, Rakitić, Ćorluka i Mandžukić. Nas petorica kad se skupimo, nema dalje. Ja sam bio te porodice. Ne mogu reći da je uvek bilo bajno i sjajno, ali se znao red i disciplina. Trener je uvek bio respektovan, ali tu grupu niko nije mogao da sruši. Nikad - zaključio je Darijo Srna, bivši kapiten, a sada pomoćni trener Šahtjora.

Podrška prijatelju Čuo se sa Sinišom mihajlovićem Miha je borac, bože, daj mu samo zdravlja

Šta mislite o Siniši Mihajloviću i njegovoj borbi za život? - Uh... Pustimo na stranu sve. Siniša Mihajlović je pokazao kakav je borac i da život nije jednostavan. I da ako nemaš muda, da izvineš, u životu ništa ne možeš da uradiš. On je to pokazao kao igrač, kao trener i sad kao čovek to pokazuje. Možemo mi da pričamo, uradio bih i ja to... E, da smo, ne daj bože, u njegovoj situaciji, pitanje je koliko bi ljudi došlo i selo na klupu.

foto: EPA

Jeste li u kontaktu? - Čuo sam se s njim. Njemu ne treba ništa u životu. Siniša ima sve, osim zdravlja. Ja sam mu poželeo zdravlje i da se sve završi dobro. Verujte mi, u takvim bolestima... (uzdah) Moj otac je umro od raka. Da nije imao glavu kao Siniša, ne bi ni toliko živeo. Tu je potrebna glava, dići ruke u ringu i boriti se protiv toga. Mihajlović pokazuje svojim ponašanjem kakav je čovek i kako se treba boriti sa teškim stvarima.