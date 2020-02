JOVIĆ POBESNEO ZBOG TRAČEVA DA JE LOŠ OTAC: Sofija me nije odvojila od sina! LUKA OBJASNIO zašto nije bio na rođendanu

Pojedini mediji su spekulisali da se Luka Jović nije pojavio na slavlju u Beogradu zbog sadašnje devojke Sofije Milošević.

"S obzirom na to da pojedini mediji kojima ne želim da dajem reklamu pokušavaju u javnosti da me predstave kao lošeg oca, moram da se oglasim. Zbog problema sa stomačnim virusom, nisam hteo da rizikujem dolaskom u Beograd i time pogoršam situaciju u klubu s obzirom na to da je veoma bitna utakmica bila na rasporedu za dva dana. Sa svojom devojkom imam zdrav odnos što se tiče Davida i nikada me nije dovela u situaciju kao što se predstavlja u javnosti. Naprotiv, i ona je jako vezana za njega i odlučili smo da mu priredimo iznenađenje povodom prvog rođendana ovde u Madridu zajedno", napisao je Jović na svom Instagram nalogu.

Luka Jović i njegova nekadašnja partnerka Anđela Manitašević organizovali su proslavu povodom prvog rođendana njihovog sina Davida. Za ovu proslavu su angažovali pevačicu Ivanu Pavković koja je počastvovana što će pevati na ovom događaju.

"Luka i ja smo se sve dogovorili. On je savršen otac. Nažalost, sprečen je da prisustvuje rođendanu, ali sin odlazi u Madrid, gde će takođe imati organizovanu zabavu za rođendan. Luka i ja odlično funkcionišemo. Dogovaramo se za sve u vezi s detetom, ali ne bih da otkrivam šta mu je poklonio, jer je to deo naše privatnosti", rekla je Anđela za Kurir.

