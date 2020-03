SAVO MILOŠEVIĆ PRED NOVINARIMA: Uspeli smo da izvučemo nerešeno na gostujućem terenu! Zvezda je bila malo bolja

"Ja bih radije da ne izgubim utakmicu ako je moguće. Mnogo je bolje nerešeno nego izgubiti. Prvo poluvreme je bilo toliko loše, da u drugom nismo ni zaslužili da damo gol. Što se lepote tiče, jeste bilo 0:0, ali je moglo da bude golova. Ne bih se saglasio da je bilo baš toliko dosadno. Došli smo u svakom slučaju da probamo da pobedimo, ali pokušavam da budem realan", rekao je Milošević na konferenciji za novinare posle utakmice.

Partizan je igrao bez golova sa Crvenom zvezdom u 24. kolu Super lige Srbije.

"Rezultat je realan, a sveukupno je Zvezda bila malo bolja od nas, bar u prvom poluvremenu. Nemam objašnjenje zašto smo onako izašli u prvom delu, bez koncentracije i imali smo sreće da ne primimo gol. Tad bi bilo dosta teže. Nismo bili na maksimumu, a uspeli smo da izvučemo nerešeno na gostujućem terenu i ostanemo neporaženi. Sve tri utakmice su bile ispod nivoa od jesenas i moraćemo ozbiljno da razmislimo kako ćemo dalje", kazao je Milošević.

On je istakao da je samokritičan.

"Ako želite dodatno da se kritikujem, nije problem. Pokušavam da budem samokritičan. Ali, realno, statistički to i nije tako loše", rekao je Savo Milošević upitan za komentar toga da Partizan nije primio gol tri vezana "večita" derbija.

Dodao je da ga trener Zvezde Dejan Stanković nije iznenadio.

"Imali smo problema tamo gde smo pretpostavljali da možemo da ih imamo, a nismo kvalitetno odgovorili. Moglo je da bude mnogo više problema od ovoga što smo imali", naveo je trener crno-belih.

Partizan posle 24 kola zauzima drugo mesto na tabeli Super lige sa 11 bodova manje od Zvezde, a jednim više od trećeplasirane Vojvodine.

Novinari su trenera crno-belih pitali da li se Partizan i dalje bori za titulu.

"Pitajte me i sledeće nedelje i one posle toga. Dužni smo da damo svoj maksimum. Kada je u pitanju borba za titulu, ljut sam jer nismo pokazali dovoljno energije jer tako dajemo pogrešnu poruku, a to je da odustajemo. Zato sam dodatno ljut. Razlika je velika, jako teško dostižna, ali to nije opravdanje", rekao je Milošević.

Beta

Kurir