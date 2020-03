JA TEBI, TI MENI, PA FAUL: Bivši as Partizana razočaran viđenim na derbiju! Ovako je Ćirković komentarisao igru večitih

U centar! "Sam podatak da smo videli 43 prekršaja govori da je najmanje bilo igre. Svaka dva minuta faul, uz još tri-četiri pauze zbog bakljada, dolazimo do toga da se u drugom poluvremenu praktično nije ni igralo", kaže Milivoje za Kurir.

Partizan nije ponovio igru iz prethodnog derbija. Ponovio je nulu u koloni primljeni golovi, ali od ofanzive ovoga puta nije bilo ništa. Nije to bila prepoznatljiva igra crno-belih iz prvog dela sezone.

Nekadašnji as Partizana Milivoje Ćirković izneo je svoje viđenje 162. okršaja večitih rivala.

- Sam podatak da smo videli 43 faula govori da je najmanje bilo igre. Svaka dva minuta prekršaj, uz još tri-četiri pauze zbog bakljada na obe strane, dolazimo do toga da se u drugom poluvremenu praktično nije ni igralo - počeo je priču Ćirković.

Derbi ispod proseka

Zbog svega toga meč večitih ne može dobiti pozitivnu ocenu.

- Utakmica uspod proseka. Gledaoci nisu dobili ono zbog čeka su došli na stadion. To što je na utakmici bila jedna prava šansa za gol dosta govori. To je baš minimum minimuma. Sve osim toga bile su polušanse i prekidi. Igrači su izašli iz priprema, trebalo bi da su u top-snazi, a opet smo videli da neki imaju i problema sa povredama mišića. Ne znam zašto je tako, da li nisu dovoljno dobro pripremljeni, ali sve je to uticalo na kvalitet derbija.

Ne vidim budućnost

U narednih nekoliko rečenica Milivoje Ćirković je rekao suštinu.

- Imam osećaj da je malo trčanja sa loptom. Ne vidim igrača koji može da uzme loptu i pretrči 40-50 metara, to su potezi koji dižu publiku na noge, stvaraju šanse... Sve se svodi na neke duge lopte ili kratke pasove - ja tebi, ti meni, ja tebi, ti meni, pa faul. Epilog svega je ovaj rezultat i ovako mali broj prilika za gol. Jedan dobar potez i kraj, sledi aut, faul, bakljada i ode 15 minuta a da nismo ni gledali fudbal. Za utakmicu koja se čeka šest meseci mora to mnogo, mnogo bolje.

Lepša strana derbija Klinci - jedina svetla tačka! Nije sve tako crno na 162. večitom derbiju. Jedan podatak je za pohvalu i odlazi na adrese Stankovića i Miloševića. - Klinci! To je jedina svetla tačka ovog derbija. Poznajem ih sve iz vremena kada sam bio u FSS. Njegoš Petrović i Veljko Nikolić su budućnost našeg fudbala. Filip Stevanović je najveći biser koji se pojavio na ovim prostorima, a i šire - kazuje Milivoje Ćirković.

O oprezu Svašta bi se pričalo da je Zvezda izgubila... Čini se da je prevelik oprez bio prisutan u igri oba tima. Rizik je sveden na minimum. - Na derbi su oba tima izašla da ne izgube. Znamo šta se dešava posle poraza u derbiju i koliko se taj poraz teško prihvata. Znate kakva je priča i za ovih 11 bodova što ima Zvezda više, da su izgubili, opet bi se svašta na tu temu pričalo, jer bi izgubili oba derbija. S druge strane, Partizan, da je poražen, bio bi čak 14 bodova iza Zvezde, a to je previše, i ovih 11 je već mnogo...

