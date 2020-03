SVET OTKAZUJE DOGAĐAJE, ZVEZDA SLAVI ROĐENDAN: Na Marakani nema straha od koronavirusa (FOTO)

Crvena zvezda u subotu od 18 časova dočekuje Napredak, a ovaj meč 26. kola biće slavljeničkog karaktera. S obzirom na to da je sportsko društvo nedavno proslavilo 75. rođendan, na tribinama se planira fešta tim povodom. S tim u vezi, klub je u prodaju pustio karte po simboličnoj ceni - 75 dinara, a Delije pozivaju sve zvezdaše da ispune Marakanu.

I dok se na Topčideru planira slavlje pred navijačima, širom sveta, pa i naše zemlje, otkazuju se sportski događaji ili igraju pred praznim tribinama. U Zvezdi, tačnije Zajednici superligaša, očito nema straha od koronavirusa... A spektakl obećava i fudbaler Crvene zvezde, strelac gola protiv Olimpijakosa u Ligi šampiona Miloš Vulić.

- Utakmice posle derbija su jako zahtevne, a mi smo pobedili, i to na veoma teškom gostovanju Mačvi u Šapcu. Ipak, to je prošlost, a Napredak je budućnost. Dočekujemo dobru ekipu, koja je tokom nedelje promenila trenera. Lično ga poznajem, ambiciozan je čovek i daće sve od sebe da napravi dobar rezultat. Međutim, mi smo Crvena zvezda i to nećemo dopustiti - naglasio je Vulić.

Kao da nije epidemija Vulić: Navijači, dođite! Fudbaler Miloš Vulić pozvao je navijače da dođu u velikom broju. - Očekujemo svi pravi spektakl na proslavi Zvezdinog 75. rođendana jer su naši navijači nebrojeno puta pokazali da su nam 12. igrač koji nas nosi do uspeha. Verujem da će navijači ispuniti tribine protiv Napretka i da će biti naš pokretač kao što su uvek i bili. A mi ćemo im se odužiti dobrom igrom i nadam se novom trojkom - rekao je Vulić ne obazirući se na epidemiju koronavirusa.

