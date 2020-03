ŠTA KUKAŠ, NE PONAŠAJ SE KAO DEVOJČICA! Hit priča koja otkriva kakav su odnos svojevremeno imali Ibra i Nemanja Matić!

Svima je poznato kakvu narav ima Zlatan Ibrahimović ali je očito naš as Nemanja Matić uspeo da mu nađe "žicu".

Priču o tome je na svom Instagram profilu podelio naš poznati sportski novinar Aleksandar Stojanović.

"Kada je Matić prešao u Junajted, video je na treninzima da se svi sa prevelikim poštovanjem odnose prema Zlatanu. Niko čvrst u duelu sa njim, gotovo da ga obilaze. Desi se situacija da su jedan do drugog, Matić uleti u duel, odnese i loptu i Ibrahimovića... Ovaj ga mrko pogleda. Sledeći put slično. I tako non stop. Gunđa nešto Zlatan i u jednom trenutku mu kaže nešto ružno, iskreno ne sećam se šta, nešto u smislu "Šta hoćeš, šta ti je, jesi li normalan..." Na šta mu Matić odgovori: "Hajde ne ponašaj se kao devojčica, nego igraj, šta tu kukaš...". Od tog dana bili su najbolji prijatelji u klubu. Često se čuju i svaki razgovor je prozivka. Nemanja je dogovorio sa Zlatanom i Murinjom da jednom dođu na Ub i budu njegovi gosti.", napisao je novinar koji je između ostalog opisao njegov prvi susret sa Zlatanom.

"Bio je u Novom Sadu na oproštajnoj utakmici Siniše Mihajlovića. Tada sam ga pitao da li je istina da je na zagrevanju pred utakmicu Juventusa pimpovao žvaku i vratio je u usta. Rekao je da jeste".

Podsetio je Stojanović i koliko Matić voli rodni kraj za koji je bezbroj puta činio dobra dela.

"Inače Matić obožava Ub i to je za njega centar sveta. Kada je sagrađena nova deonica auto puta, on je rekao: "Eto, sada je Beogradjanima mnogo lakše i jednostavnije da dodju na Ub, mi ionako nemamo veliku potrebu da idemo za Beograd." Kada mu je jednom supruga Aleksandra, sa kojom ima troje dece, rekla: "E sada ćeš ti da kupuješ nameštaj za stan, da se mučiš sa majstorima, ja ne mogu..." On je ozbiljno odgovorio: "Dobro... Ovde na ulazu ćemo staviti neku kožnu prekrivku, tu iznad kamina ćemo glavu jelena sa rogovima, već sam dogovorio..." Ona je brže bolje rekla: "Neee, nemoj ništa.. Ja ću sve".

