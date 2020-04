KAPITEN ZVEZDINE FILIJALE STRAHINJA ERAKOVIĆ IZ KARANTINA: Iz ovoga ćemo izaći još jači!

Kapiten naše filijare Grafičar i jedan od fudbalera koji je od malih nogu u Crvenoj zvezdi, Strahinja Eraković vredno i radno provodi dane u karantinu. Mladi reprezentativac naše zemlje ističe da mu najviše nedostaju treninzi i utakmice.

- Treniram svakog dana po programu koji nam šalju treneri. Trudim se da maksimalno odradim sve obaveze jer znam koliko je neophodno da budem u što boljoj formi pred nastavak. Kao kapiten, moram da kažem da svaki igrač trenira svakodnevno i da daju sve od sebe. Imamo još nekoliko utakmica do same završnice i moramo biti maksimalno spremni kako bismo ispunili sve zacrtane ciljeve. Treninzi jesu naporni, ali to je za naše dobro – naglasio je Eraković.

Popularni “Čupa” opisao nam je i kako izgledaju njegovi dani u izolaciji.

- Imam mnogo slobodnog vremena, samim tim što ne moram da dolazim na stadion, ali moram priznati da mi to nedostaje. Uglavnom sam po ceo dan sa porodicom, družimo se i razgovaramo. Zbog obaveza u klubu i reprezentaciji često i nemam toliko vremena da budem sa njima. Naravno, svaki dan treniram i trudim se da što više to radim kako bi bio u najboljoj fizičkoj formi. Takođe, volim da gledam serije, kao i da igram “Soni plejstejšn”. Generalno, mi fudbaleri smo i navikli na karantin, kako u klubu tako u reprezentaciji, tako da nam sve ovo verovatno lakše pada.

Zvezdin defanzivac, na pozajmici u Grafičaru, proveo je u našem klubu dugi niz godina, a prošao je sve selekcije Omladinske škole.

- Najviše mi nedostaju treninzi sa ekipom i takmičarske utakmice. Volim fudbal i do malih nogu sam vezan za loptu, nedostaju mi i saigrači. Jedva čekam da se prvenstvo nastavi i želja mi je da ostanemo na prvom mestu. Sa svim igračima se čujem preko naše grupe na viberu tako da smo zajedno i u ovim teškim trenucima, ali ne brinem se, jer ćemo iz ovog izaći još jači.

Na kraju Strahinja apeluje na sve građan u Srbiji:

- Treba da izdržimo sve ovo kako bi se što pre vratili na teren. Želeo bih da poručim svim građanima da ostanu kod kuće jer sam uveren da će tako cela ova situacija brže proći.

Kurir sport

Kurir