OD LEGENDE '90-TIH I ZVEZDE PARME DO PRODAVCA KONDOMA: Neverovatna anegdota iz karijere kontroverznog Fausta Asprilje!

Kanavaro je u Parmu stigao iz Napolija i to vreme kada su ''mlekadžije'' bile u samom vrhu italijanskog i evropskog fudala. Najbolji dokaz za to su i igrači koji su u to vreme nosili dres Parme - Bufon, Tiram, Asprilja...

“U Parmu sam došao kao klinac, a kada smo igrali, igrali smo da budemo prvaci. Tadašnji kapiten Minoti delio nam je papire na kojima su bile ispisane kazne koju je svako od nas morao da plati. I kada je došao red na Asprilju, na papiriću je pisalo da mora da plati tri miliona evra. Ludak je ustao i pojeo papirić”, prisetio se nesvakidašnje scene Kanavaro, koji je 2006. godine osvojio “Zlatnu loptu”, nakon što je iste godine postao prvak sveta s Italijom.

Asprilja, koga su obožavali ljubitelji fudbala ''devedesetih'' danas prodaje kondome u Kolumbiji, a kako je prodaja stopirana zbog pandemije koronavirusa bivši fudbaler odlučio je da svoje usluge ''ponudi'' preko Tvitera gde prodaje dva prezervativa za jedan onima koji su ''u nevolji.''

U nesvakidašnji biznis bivši legendarni napadač Parme i Njukasla, zaplovio je 2004. godine i odlično mu ide. Kaže da kod kuće ima tri i po miliona kondoma koje je voljan da proda ispod cene.

