DA NASTAVIMO TAMO GDE SMO STALI! Mrkela poručio navijačima ZVEZDE: Spremni smo, jedva čekamo nastavak sezone!

Mrkela ne krije da mu je na izvestan način prijao period izolacije jer je konačno više vremena provodio sa porodicom.

"Mislim da ovo vreme kada smo svi kod kuće, uglavnom provodimo na isti način. Ja sam se potrudio da vreme prebacim na stvari za koje nisam imao vremena u prethodnih 10 godina, jer sam bio mnogo angažovan na poslovima kako na stadionu tako i u inostranstvu. Provodim vreme sa porodicom, sa suprugom i sinom i mislim da sam njima najvise nedostajao u poslednjih 7-8 godina. Trudim se da se posvetim nekim stvarima koje sam zapostavio, a to je čitanje. Često gledam i neke stare utakmice iz mojih dana. Izuzetno mi je emotivno kada vidim neke utakmice koje sam kao dečak gledao. Recimo Zvezda - Bajern 3:2, tada nismo prošli dalje u Kupu UEFA. Taj meč sam posmatrao sa tribine. Volim da se prisetim velikih dana Crvene zvezde. Tako da, uz one stvari koje su obaveza kada je Zvezda u pitanju, to su stvari kojima se bavim kada sam kod kuće", počeo je Mrkela razgovor za Zvezdinu televiziju

Zvezdina legenda objasnila je i kako sada izgledaju obaveze u sportskom sektoru.

"Posla uvek ima. Pre otpriike mesec i po dana stale su obaveze što se tiče treninga i utakmica, tog istog dana počeli smo da se bavimo upravo onim šta ćemo kada sve ponovo krene. Mislim da smo mnogo dobrih stvari uradili. Pratimo situaciju, na stalnoj sam vezi sa Zvezdanom Terzićem, Dejanom Stankovićem, sa ljudima iz stručog štaba i skautima. Nastavili smo one aktivnosti koje smo imali i ranije. Pripremamo se za različite vrste scenarija kada je u pitanju nastavak sezone i mislim da ćemo spremni dočekati dan kada će se lopta ponovo zakotrljati."

.Osvrnuo se sportski direktor i na transfere koji su neminovnost.

"Verujem da će biti i dolazaka i odlazaka. Kao što je i Zvezdan Terzić rekao Crvena zveda zavisi od odlazaka. Mi ćemo biti prinuđeni da prodajemo naše igrače, a kada to uradimo ostaće nam neke pozicije nepopunjene i moraćemo da reagujemo u skladu sa tim i da dovodimo zamene. Međutim, kada će to biti ja u ovom trenutku zaista ne znam, ali verujem da će trasnfera biti. U ovom trenutku ne znamo ni kakve će cene igrača biti. Sve su pretpostavke da će one ići na dole jer vidimo kakve posledice korona ostavlja na ekonomije zemalja. Ostaviće sigurno posledice i na fudbal. Verovatno će se utakmice igrati i bez publike i mnogi sponzori koji su sponzorisali velike klubove ili ugovore smanjiti ili skroz raskinuti. To će sigruno uticati i na transfere igrača i da će u nekom prvom periodu, posle svega ovoga, cene fudbalera biti niža."

Objasnio je kako je došlo do sporazumnih raskida ugovora sa Radživom Van La Parom i Žanderom.

"Odmah po saznanju da Dejan Stanković ne računa na La Paru i Žandera mi smo stupili u razgovore sa njima sa željom da te ugovore raskinemo. Petnaest dana pre nego što je sve ovo sa korona virusom počelo, mi smo napravili načelni dogovor i to smo ubrzo i realizovali. Ispostavilo se da je taj potez, u ovo doba korone kada svi klubovi smanjuju budžete i kada se smanjuju plate igračima, utoliko značajniji."

Mrkela je optimist i veruje da će igrači maksimalno moguće spremni dočekati nastavak takmičenja.

"Istog trenutka kada je obustavljeno prvenstvo i kolektivni treninzi stručni štab je napravio plan rada u novonastaloj situaciji. Svi igrači su najpre dobili pokretne trake i bicikle koji im omogućavaju rad u kućnim uslovima. Svakog dana su fudbaleri i stručni štab na video vezi i dobijaju smernice šta je potrebno da urade tog dana. Verujem da će igrači btii spremni najbolje moguće u ovakvoj situaciji. Znamo da zajednički treninzi, oni sa loptom pa i utakmice najbolje utiču na formu igrača. Toga sada nema i sigurno je da će biti potrebno neko vreme kako bi se igrači vratili u takmičarsku i trening formu. Optimista sam, jer svakog dana pričam sa Dejanom Stankovićem koji je siguran da će igrači biti izuzetno spremni za ono što ih očekuje kada prvenstvo ponovo počne.

Navijači uveliko govore i o duploj kruni, ali i o evropskim takmičenjima.

"Mi smo imali veoma uspešne tri godine. Osvojili smo dve titule prvaka, igrali smo tri puta grupnu fazu u evropskim takmičenjima i mislim da su to bili zaista fenomenalni uspesi. Znamo šta su očekivanja navijača Crvene zvezde, ona su uvek najveća, i bez obzira na situaciju u kojoj se Zvezda nalazi želje su iste. Svi mi koji radimo u Zvezdi znamo za to i radimo sve da to i ispunimo. Ja verujem da ćemo i naredne sezone biti uspešni onoliko koliko i u poslednje tri godine."

Publika će sigurno nedostajati fudbalerima Crvene zvezde.

"Mislim da će, bar u nekom prvom periodu, morati da se igra bez gledalaca. To će svakako biti hendikep za nas, znamo koliko nam znače navijači i koliki vetar u leđa daju našim igračima na terenu. To će sigurno nedostajati našem klubu.

Imao je za kraj direktor i poruku zvezdašima.

"Svi se nadamo da će se lopta što pre ponovo pokrenuti i da će početi da se igra fudbal. Zvezda će spremno dočekati taj trenutak kada sve bude ponovo počelo i bićemo spremni da ispunimo sve želje koje navijači postavljaju pred nas", podvukao je sportski direktor Crvene zvezde.

