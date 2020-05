PARTIZANOV UDARNIK! Srpski štoper na Zlatiboru! Nemanja Miletić: Voleo bih da budem kao Sale!

Nemanja Miletić od odlaska Saše Ilića jedini je fudbaler u Humskoj kome su „grobari“ posvetili pesmu

Mnogim igračima su se skandirala imena na stadionu u Humskoj, a retkima su ispevane pesme. Od odlaska Saše Ilića u igračku penziju više se ne čuje „Ja bih da igra još malo, jer je Sale samo jedan“, ali se zato dobar deo jeseni orilo „Ćelavi je bolji od Pogbe“.

Nemanja Miletić, reprezentativni desni bek Partizana, još bi u jednoj stvari mogao da postane sličan svom doskorašnjem kapitenu.

- Toliko volim Partizan i tako se lepo osećam u njemu da bih, evo, verujte mi, želeo da ostanem u klubu kao Sale Ilić do kraja igračke karijere. Ne postoji lepše mesto za igrača od Partizana, pogotovu kad ekipa igra dobro i pobeđuje - priča Miletić za Kurir.

Dobio si i pesmu od navijača. Kako si reagovao na prvo slušanje?

- Prvi put su pevali kad smo igrali u Novom Sadu, protiv Vojvodine ili Proletera. Ostoja ili Vujačić, jedan od njih dvojice, prišao mi i rekao „čuješ li ti ovo“. Toliko me iznenadila pesma da sam se osetio i malo neprijatno, jer nisam znao kako da reagujem, šta da radim, kako da pozdravim navijače. Onda odem na Evrokup, košarkaši igrali neku važnu utakmicu pred punim Pionirom, a ja bio u društvu s devojkom, Ostojom i njegovom ženom. Odjednom kreće pesma. Ja se preznojio, devojka me cima, kaže: „Ajde, ustani, mahni im“, a ja ne znam kud ću. U isto vreme i mala neprijatnost, ali i ponos jer ti cela hala peva pesmu. To se ne da opisati rečima i ostaje za ceo život.

foto: Privatna Arhiva

Priča se da postoji ponuda za tebe iz inostranstva?

- Videćemo šta će se na leto dešavati. Na neke stvari mi igrači ne možemo da utičemo. Sve što mi se lepo dešavalo u karijeri desilo mi se dok sam nosio crno-beli dres. Velike utakmice, neki golovi, pesma navijača o meni, i poziv u reprezentaciju, moram za sve to da budem zahvalan svojoj igri, ali i Partizanu, gde sam dobio priliku. Potpuno sam miran. Ako dođe nešto zanimljivo i klub se složi s odlaskom, možda nastavim „preko“.

Tokom pandemije Radno na Zlatiboru Kako prolaze dani u karantinu? - Na Zlatiboru sam već 15 dana, uživam s devojkom, ali koristim to što imam sve uslove da radim. Idem svako jutro da trčim i vežbam, a kako ima baš dosta onih koji ovde održavaju formu, onda se ja potrudim da budem prvi, pa izađem ranije kad nema žive duše.

Kurir / Dejan Petković

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir