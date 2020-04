ZVEZDINI BISERI STAVLJENI NA PRODAJU Zvezdan Terzić: Žao mi je, ali tako mora (FOTO)

Terzić je zagovornik je ideje o osnivanju regionalne lige i to je objasnio time što će koronavirus morati da smanji budžet crveno-belih sa 30 na 20 miliona evra, pa su neophodni veći prihodi, kao što su ulaznice za veće utakmice.

"Zvezda je u problemu jer sa budžetom od 20 ili 30 miliona evra teško može da parira klubovima iz Lige Evrope i Lige šampiona, koji imaju budžete od po 50-60 miliona evra, pa naviše. Sa druge strane, mi ne možemo da trošimo toliki novac samo da bismo igrali domaću ligu. Rešenje je da klubovi kao što su Zvezda i Partizan, zajedno sa još nekim klubovima iz regiona, recimo najboljim timovima Rumunije i Bugarske, oforme regionalnu ligu. Takve ideje već postoje po Evropi", rekao je Terzić za Informer.

foto: Starsport©

Objasnio je i kako se puni budžet kluba sa "Marakane".

"Od tih 20 miliona, pet ćemo dobiti od sponzora, od Gasproma četiri miliona i od Telekoma milion. Ostalih 15 miliona moramo dobiti od prodaje igrača, jer od prodaje ulaznica nećemo imati nikakvu zaradu. Ne bi me iznenadilo da cela sledeća sezona bude bez publike na stadionima. Što se prodaje TV prava tiče, to je kod nas zanemarljiva suma. Dakle, možemo jedino još da računamo na pare od eventualnog plasmana u neko evropsko takmičenje. Ipak, uz svu želju, to niko ne može da nam garantuje, tako da su nam transferi jedini realan izvor prihoda", rekao je Terzić.

foto: Zorana Jevtić

On je najavio prodaju jednog od mladih bisera iz ekipe.

"Verujem da ćemo zaraditi na prodaji nekog od naših bisera - Njegoša Petrovića, Željka Gavrića i Veljka Nikolića. Oni će igrati evropske kvalifikacije, a prelazni rok će svakako biti pomeren do 1. oktobra. Meni je već sad žao što će ta deca morati da odu iz Zvezde, ali situacija je takva da klub mora da prodaje da bi živeo", zaključio je funkcioner crveno-belih.

(Kurir sport, Informer)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir