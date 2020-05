PROLETELI KROZ LUKU I ZAKUCALI SE U BROD! Isplivao snimak JEZIVE smrti dvojice hrvatskih sportista! UZNEMIRUJUĆI VIDEO

Mesto Turanj, gde se dogodila ova nesreća, zavijeno je u crno, vlada velika tuga i neverica. Naime, oba mladića bila su iz ovog mesta, a reč je o uspešnim sportistima kojima se predviđala svetla budućnost. Najmlađi u automobilu bio je 16-godišnji Josip Brkljačić, talentovani mladi fudbaler koji je nastupao za NHK Primora iz Biograda. Drugi poginuli je njegov sugrađanin, 19-godišnji Josip Bepo Kadija, vrlo perspektivan rukometaš, igrao je u više klubova, a poslednjih godina branio je boje zagrebačkog PPD Zagreb.

- Rekli su nam da je Bepo vozio preko sto kilometara na sat - rekla nam je Kadijina sestra - rekli su Bepovi roditelji u izjavi za hrvatske medije.

- Uh, je, baš je obožavao brzu vožnju i kad god je mogao vozio je. Nije to nikakva tajna, to znaju svi u Turnju. Žao mi je što je ovako završio. Dobar je momak bio... - rekla je sugrađanka pogidnulog u izjavi za lokalne medije.

Na snimku sa nadzorne kamere broda, koji se pojavio na društvenim mrežama, vide se muškarac i žena ali i jedan biciklista koji u poslednji čas izbegavaju nesreću.

- Čuo sam jak udarac i video da auto “šunja” prema meni, okružen dimom. Bila je to tolika brzina da sam samo izmicao i gledao hoće me-neće me udariti. Udarili su u blatobran moje bicikle i sleteli u more. Bilo je stravično. Da su bili dva centimetra bliže, i ja bih sad bio s njima - ispričao je i dalje šokirani biciklista koji je danas došao na mesto nesreće ponovo.

Krešimir Škara, 22-godišnji mladić koji je uspeo da se spasi, od šoka samo ćuti, kažu u zadarskoj bolnici, a prenosi 24 sata.hr.

- On je sam isplivao iz automobila u moru. Dali su mu ruku da se popne na stazu. Čuo sam samo da je rekao ‘Trojica su još unutra’, pre nego što ga je odvela hitna pomoć. Niko od nas prisutnih nije skočio u more jer je bilo potpuno crno, ništa se nije videlo i duboko je, a auto je jako brzo potonuo, u 30 sekundi. Tragedija nad tragedijama, nisam mogao da zasspim do pet ujutro - kazao je drugi očevidac nesreće, koji je lovio ribu s obale i taman se spremao da pođe kuće.

Na društvenim mrežama velikom brzinom pojavio se i snimak same nesreće, sve je izgledalo užasno!

