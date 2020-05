DA JE VLAHOVIĆ U ENGLESKOJ VEĆ BI POSTAO TOP IGRAČ! Portugalac Frejtas uporedio Srbina sa Halandom VIDEO

Portugalcu se dopada koncept gazde ljubičastih Roka Komiza, koji se oslonio na mlade fudbalere i planira da ih zadrži na okupu kako bi oni obeležili njegovu eru u klubu.

- Vlahović će biti top. Kvalitet poseduje, potrebno je samo da kao i svaki mlad igrač dobije iskustvo da bi se nosio sa najboljima - rekao je Frejtas.

Italijani su savim otvoreno pitali bivšeg direktora kluba da li bi karakter Vlahovića mogao da predstavlja problem, što Frejtas nije odbacio, ali nije do kraja objasnio šta to znači.

- Igrači koji dolaze iz Istočne Evrope su posebni po karakteru, oni su veoma izbirljivi. Mislim da Komizo radi odličan posazato što je mladima dao najvažnije uloge i s njima gradi Fjorentinu. On ima ekonomsku moć da uradi to do kraja i zato su mu potrebni igrači koji će napedovati iz godine u godinu.

Budućnost Vlahovića u Fjorentini se iz ove perspektive teško može videti, jer danas je fudbal pun iznenađenja.

- Da sam ovo pitanje dobio pre 15 ili 20 godina, rekao bih da je budućnost u Fjorentini i da je lepa, jer će ostati gde ga cene i vole. Danas je to drugačije. Snaga novca je najjača, igrači pričaju, ali kad im dođe dva miliona u ponudi ... Zdravo i hvala! Primer vam je Bernardeski. Odlučio je da napusti Fjorentinu, iako je dobio kapitensku traku. Otišao je u Juventus, iako je znao da će manje igrati. Po meni, to je sve uradio zbog para.

Za Frejtasa Vlahović nije golgeter tipa Inzagija.

- On igra tehnički, daje lepe golove. Mislim da nikad neće ići do 25 gola po sezoni, jer nije taj tip kao Inzagi. Da je počeo u Austriji, poptu njegovog vršnjaka Halanda, Vlahović bi sada bio više cenjen.

- Vreme će pokazati ko je bolji, Vlahović ili Haland. U nekim zemljama se mlađi igrači više cene. Vlahović u Engleskoj bi sada već bio top igrač, dok u Italiji mlađima treba više vremena. Ali, ne treba zaboraviti da je Serija A najteže takmičenje koje postoji. Ako se kvalitet dokaže u Italiji, onda ...

