Posle današnjeg treninga stručni štab je odmerio snage podeljen u dva tima. U duelu koji je već sada postao tradicija, prštalo je na sve strane, a “plavi” su nadigrali “bele”🔥😤💪🏻 #fkcz #crvenazvezdafk #zvezda #czv #zvezdaježivot

