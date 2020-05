KAPITEN ENGLESKE STAO U ODBRANU IGRAČA! Kejn: Dali smo koliko smo mogli i imali!

Prošlog meseca sekretar za zdravstvo Met Henkok rekao je da bi igrači "trebalo da pristanu na smanjenje plata i odigraju svoju ulogu u jeku pandemije".

"Pokazali smo da radimo sve što možemo da pomognemo zdravstveni sistem, dobrotvorne organizacije i svakoga ko se bori sa ovom pandemijom. Našli smo se pod lupom i mislim da smo ponekad i nepravedno kritikovani", rekao je Kejn za radio Bi-Bi-Si (BBC).

On je odao priznanje svima koji rade na prvoj liniji fronta tokom pandemije.

"Od vozača, do zdravstvenih radnika, prodavaca, lekara, svi su bili sjajni. Svi mnogo i naporno rade iza scene, a to ne vidi svako", naveo je on.

Fudbaleri Premijer lige su prošlog meseca pokrenuli inicijativu za prikupljanje sredstava za zdravstvo i usmerili ih gde je najpotrebnije.

Mnogi klubovi smanjili su plate zaposlenima, a trener Totenhema Žoze Morinjo volontira i pomaže najugroženijima tokom pandemije.

Kejn je odlučio da sledeće sezone sponzoriše dresove četvrtoligaša Lejton Orijenta, za koji je igrao na pozajmici na početku karijere. Na dresovima će pisati poruke podrške i zahvalnosti radnicima na prvoj liniji u borbi protiv korona virusa.

Kada je sezona prekinuta Kejn se oporavljao od povrede tetive, zbog koje je pauzirao od 1. januara i bilo je neizvesno da li bi bio spreman za Evropsko prvenstvo. Taj turnir je odložen zbog pandemije za sledeću godinu.

"Ne bih imao treninga i utakmica koliko bih želeo kako bih zaista došao do mog najvišeg nivoa. Pokušavam da izvučem pozitivne stvari iz ove pauze. Taj period mi je dao priliku da se još više oporavim. Pre toga radio sam uglavnom sve što sam mogao, osim treninga sa ekipom. Prošle nedelje sam trenirao jedan na jedan sa trenerom na terenu", naveo je Kejn.

On je dodao i da je bio u kontaktu sa saigračem Dele Alijem, koji je pod pretnjom oružja opljačkan u svojoj kući u sredu ujutro.

"Bio je pomalo u šoku i ljut zbog te situacije. Takve stvari te više pogode kada znaš da su se dogodile tvojim prijateljima", rekao je Kejn.

Kurir sport / Beta

Kurir