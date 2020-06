DRUGO POLUVREME KAO UVERTITRA ZA DERBI U KUPU: Evo čime je Stanković zadvoljan posle pobede nad Radnikom

- Prvo poluvreme nije bilo to, što smo očekivali. Ali ja ove momke razumem, jer bile su pripreme, pa sezona, pa stop, korona, pa opet pripreme, neki su više igraliUspeli smo na dva prekida da okrenemo. Drugim poluvremenom sam zadovoljan i to je dobra uvertitra. Imali smo sreće da možemo da ratiramo i to se osetilo samo u prvom poluvremenu. U drugom ne, rekao je Stanković.

Starteg Radnika Simo Krunić je ocenio:

Crvena zvezda je favorit, to sam rekao i u najavi. Mi smo u prvom poluvremenu odlično parirali Zvezdi, ali u nastavku to nismo mogli. Igrali smo u sredu, a za nešto više ovde, trebalo nam je svežine i više snage.

