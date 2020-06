KORONA I SOČI UNIŠTILI ROSTOV! Omladinci ruskog kluba doživeli debakl uprkos sjajnom početku! VIDEO

Rostov je pogođen korona virusom, pa su prvi tim i rezervisti uglavnom u karantinu.

Stoga su se na terenu našli omladinci i uprkos svemu krenuli bajkovito.

Poveli su već u prvom minutu, a potom je mladi golman ruskog prvoligaša sjajno je zaustavio penal udarac igrača Sočija.

What a save from FC Rostov 17-year-old goalkeeper Denis Popov!#RPL #SochiRostov pic.twitter.com/cNRLhJ7jL8 — Russian Premier Liga (@premierliga_en) June 19, 2020

Ali ipak razlika u kvalitetu je došla do izražaja i Soči je već do poluvremena postigao 4 pogotka, a do kraja do vrha napunio mrežu desetkovanih gostiju.

Rostov pred nastavak prvenstva ima još iskušenja, a posle 23 odigrana je na četvrtom mestu sa 38 bodova.

