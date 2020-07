MAKAZICE, MAJSTORIJA SA POLA TERENA, PROJEKTILI, KIFLE: Počelo glasanje za NAJLEPŠI GOL sezone u Srbiji! VIDEO

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ То можете учинити тако што ћете лајковати коментар са предлогом поготка који вам се највише допао. Пет предлога са највећим бројем гласова улазе у велико финале, у којем ће гласати и тренери. Напомена: Уколико се међу пет предлога са највећим бројем гласова нађу двојица играча Црвене звезде, Партизана или Војводине, у велико финале иде само један представник тог клуба, онај који буде имао више гласова. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Гласање траје наредна 24 сата. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #GolKola • #SLS • #FSS

A post shared by Football Association of Serbia (@fudbalskisavezsrbije) on Jul 5, 2020 at 2:08am PDT