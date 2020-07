MA KAKVA TEORIJA ZAVERE I POMOĆ SUDIJA, REAL DOBIJA PENALE JER MNOGO NAPADA: Čolo Simeone zapušio usta kritičarima!

Stekao se utisak da tako misli cela fudbalska Španija, osim naravno onih kojima je "kraljevski klub" prirastao za srce, a onda je na tu temu progovorio i trener gradskog rivala Atletiko Madrida, Dijego Simeone.

Popularni Čolo odlučio je da zapuši usta svim kritičarima, da otvori oči zaljubljenicima u fudbal i objasni zašto se dešava to što se dešava sa pobedama Reala u La Ligi.

foto: AP

- VAR nam pokaže sve. Ranije nismo imali mogućnost da vidimo stvari koje sada vidimo. I sudije su ljudi koji mogu da pogreše kao svako od nas. Ovako je poštenije - rekao je Čolo, pa zaključio:

- Ako ti sviraju više penala to je zato što si češće u protivničkom kaznenom prostoru. Ako više napadaš, kao što to radi Real, to znači da više vremena provodiš pred protivničkim golom.

