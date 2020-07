Delije su posetile igrače na današnjem treningu. Navijači koji su stigli iz Niša, Valjeva, Beograda i drugih gradova su pesmom uputile podršku našim igračima! #zvezda #zvezdaježivot #crvenazvezdafk #crvenazvezda #fkcz #czv

