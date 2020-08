ŽELE DA POPRAVE LOŠ UTISAK IZ PRVOG KOLA: Voždovac ima imperativ pobede protiv Inđije

Trener fudbalera Voždovca Jovan Damjanović rekao je danas da njegova ekipa želi pobedu nad Indjijom posle lošeg izdanja protiv Radnika na početku sezone.

"Protiv Radnika smo bili daleko od našeg nivoa igre i to mora da se promeni u sledećem meču. Postoje razlozi za takvo naše izdanje, nije lako momcima da se adaptiraju brzo na veliki broj promena u timu, ali izgovor ne sme da postoji", rekao je Damjanović u najavi utakmice.

Voždovac će sutra gostovati Indjiji u drugom kolu Super lige Srbije.

"Čeka nas jako neugodno gostovanje, ali bez obzira na to s kime igramo moramo biti fokusirani na sebe i na ono što treba da radimo da bismo došli do povoljnog rezultata. Moramo podići na viši nivo naš odnos prema igri i zahtevima, a onda rezultat dolazi kao posledica. Ako to uradimo, mi odlučujemo kako će se odvijati stvari na terenu", kazao je Damjanović.

Fudbaler Voždovca Marko Gajić rekao je da očekuje neizvesan duel.

"Ne sumnjam da će biti uzbudljivo i neizvesno. Poznajem veliki broj igrača Indjije, sa nekima sam i igrao, to je odlična grupa iskusnih igrača i ne smemo da pomislimo da ćemo imati lak posao. Ako popravimo nekoliko stvari koje nisu valjale u prvom meču, nema sumnje da rezultat neće izostati. Imamo jako mladu ekipu, ali sam svestan da kao jedan od najiskusnijih imam odgovornost da maksimalno pomognem ekipi da se izdigne i da pobedimo", rekao je Gajić.

Utakmica će se igrati sutra od 17.00 u Indjiji.

Kurir sport / Beta

Kurir