FILIP STEVANOVIĆ PUNI KASU PARTIZANA? Stigla nova ponuda za vunderkinda iz Humske, I TO KAKVA!

Kao i u transferu Strahinje Pavlovića i kluba iz Kneževine, bivši as crno-belih Milonja Đukić je posrednik u ovom poslovanju!

Iz Partizana su prethodnih dana stizale izjave čenika i trenera Sava Miloševića da će biser poput Stevanovića prodati samo ako neko donese ponudu dovoljnu za pokrivanje godišnjeg budžeta kluba. Kako u Humskoj 1 troše oko 13.000.000 evra po sezoni jasno je zašto traže 15.000.000.

Crno-beli imaju još jedan uslov: da Filip Stevanović ostane na pozajmici bar šest meseci, poželjno i godinu dana, kao što je bio slučaj u aranžmanu sa Monakom kad je odlazio Strahinja Pavlović. Zasad se ne zna da li su Francuzi raspoloženi za takav vid saradnje.

Ako dođe do transfera, ova dva kluba bi morala da pribegnu modelu poslovanja sa obaveznom pozajmicom, jer je Stevanović maloletan, a UEFA u tom slučaju ima strogo propisana pravila.

To znači da bi se transfer realizovao u tekućem zimskom prelaznom roku, obelodanio tek posle 25. septembra kada Stevanović postaje punoletan, a pitanje je samo da li bi veszista ostao u Humskoj kao pozajmljeni igrač do naredne zime ili, pak, do leta 2021. godine.

Srpski fudbaler je želja Bruna Šejrua. Nekadašnji vezista Lila, Liverpula, Rena i Nanta krajem maja pojačao je rukovodeći kadar Liona, pošto je postao šef odeljenja za pojačanja.

