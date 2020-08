DAN KADA JE ROBERTO KARLOS POGNUO GLAVU NA JNA! Kako se proveo Fenerbahče na stadionu Partizana pre tačno 12 godina!

Pred oko 25 hiljada navijača rezultat je bio 2:2. Partizan je posle samo 14 min. igre vodio sa 2:0 golovima Veljka Paunovića i Miloša Bogunovića. Moglo je biti i 3:0 da nije poništen gol zbog ofsajda, a tako je bilo sve do sumnjivog penala dosuđenog pred sam kraj prvog poluvremena. Kao da je taj gol Aleksa iz penala malo demotivisao Partizanove igrače pa je već na početku 2. poluvremena Fenerbahče uspeo da preko Guize dođe do izjednačenja. Smenjivale su se šanse na obe strane, ali do kraja je ostalo 2:2 iako je Partizan mogao do pobede nad četvrtfinalistom LŠ iz prethodne sezone. Na tribinama, kao i uvek u tom periodu, bila je vrela atmosfera koja je davala oslabljenom Partizanu vetar u leđa. Sve u svemu dobra utakmica i veče za pamćenje i žal za propuštenim šansama ...

Kako je sve izgledalo pogledajte na sledećem videu.

Partizan – Fenerbahče 2:2 (2:1) Paunović 11′, Bogunović 14′ – Aleks 45′(p), Guisa 50′

Stadion: Partizana Gledalaca: oko 30.000 Sudija: Krejg Tomson (Škotska)

Partizan: Mladen Božović, Stevanović, Ðorðević, Sikimić, Obradović, Petrović (Maletić od 72′), Knežević, Lazić (Čadikovski od 88′), Bogunović (Marinković od 78′), Paunović, Dijara.

Fenerbahče: Demirel, Lugano, Roberto Karlos, Edu, Kazim Kazim (Jilmaz od 54′), Aleks, Guisa, Seldžuk, Šenturk (Emre od 61′), Boral (Maldonado od 83′), Gokan.

Žuti karton: Dijara, Čadikovski – Aleks, Jilmaz

