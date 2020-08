KAKO TO MISLIŠ STATISTIČKI SI NAJBOLJI, A TEK TREĆI NA TABELI? Jedno je sigurno - Partizan je spreman za Evropu!

Svaka pobeda sa pet golova u mreži protivnika velika je stvar, ali kada je to pred premijeru u Evropi, onda sve dobija posebnu težinu. Ako na sve ovo dodamo i to da Partizan u tri poslednja duela nije primio pogodak (nakon debakla protiv Novog Pazara), jasno je zašto Grobari jedva čekaju evropski ispit u četvrtak sa litvanskim RFS.

Šok terapija Save Miloševića posle Pazara dala je rezultat!

Šef crno-belih je nakon te kobne utakmice odlučio da malo ''promeša karte'' i očigledno mu je pošlo za rukom. Osim činjenice kako crno-beli od tada nisu primili pogodak (odbrana kompletno promenjena), hrabri i to da je Milošević rešio problem sa navalom. Takuma Asano je sa današnjim het-trikom izbio na čelo liste strelaca Superlige Srbije, sa pogotkom više od Nenada Lukića iz ekipe TSC.

foto: Starsport

Podatak koji je svakako zanimljiv, a koji daje dodatni vetar u leđa struci crno-belih jeste i to da je čak sedam fudbalera crno-belih do sada postizalo pogotke što najbolje govori u prilog tome koliko crno-beli imaju širinu u napadu i klupu koju su mnogi bez razloga osporavali. Naravno, činjenica koja nije za pohvalu jeste i to da je od 16 Partizanovih pogodata čak 13 bilo delo inostranih igrača. Jedini domaći igrači koji su tresli mrežu protivnika jesu Marković i Čolić u Kruševcu i večeras Zdjelar u goleadi sa Inđijom. Uspeti sa ovakvom statistikom ispoštovati novo pravilo FSS o broju stranaca i biti najefikasniji tim u ligi, nije mala stvar, ako se slažete?

Ono što je svakako zanimljivo, a što po ko zna koji put potvrđuje pravilo da statistika puno ne znači u ovom sportu jeste činjenica kako je Partizan tek kreći tim na tabeli Superlige Srbije, a to je tim sa najboljom gol razlikom u ligi (16:4) i ne samo to već i tim sa najviše postignutih golova (16) od svih 20 ekipa! Da, dobro ste čuli.

foto: Starsport

I pored takve statistike ''parni valjak'' je tek treći tim na tabeli domaće lige iza večitog rivala Crvene zvezde i Čukaričkog.

Možda ova statistika nema toliko uticaja u domaćem šampionatu, ali svakako hrabri klub iz Humske pred evropske izazove koji su svakako prioritet za struku ''parnog valjka.''

Meč sa RFS na programu je u četvrtak na stadionu Partizana. Podsetimo, igra se samo jedna utakmica po novim Uefa (korona) pravilima.

N. Ilić

Kurir